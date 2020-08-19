Самым дорогим автомобилем Porsche 911 Turbo S за 11,5 млн рублей и с 560 л/с владеет один житель Бердска. Рейтинг дорогих авто

Land Rover, BMW, Mercedes — какие еще крутые тачки рассекают по дорогам города. Мы составили рейтинг скоростных, мощных и дорогих автомобилей, которые принадлежат бердчанам.

Porsche 911 Turbo S - шикарный автомобиль

Porsche 911 Turbo S, Land Rover, BMW, Mercedes — какие еще крутые тачки рассекают по дорогам Бердска? На основании данных из налоговой службы Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» создал рейтинг самых дорогих и мощных автомобилей за последние три года, владельцами которых являются бердчане. Рейтинг составлен по самому высокому налогу, а значит по мощности машины.

Стоит отметить, что собственникам роскошных иномарок приходится ежегодно платить круглую налоговую сумму. В нашем рейтинге представлены автомобили с мощностью двигателя от 272 до 560 лошадиных сил. Таким количеством лошадок обладают поистине великолепные и легкие в управлении автомобили. Итак, приступим.

1 место

Лидирующую позицию за последние три года в рейтинге самых дорогих и при этом мощных автомобилей занимает Porsche 911 Turbo S с Л\С 560. Его стоимость равна примерно 11 477 000 рублей. В 2017, 2018 и 2019 году его собственник заплатил налог за свою малышку в размере 168 000 рублей.



2 место

В 2017 году на втором месте расположился Mercedes Benz GL 63 AMG с 558 л/с. Его стоимость около 5 000 000 рублей. Налог на этот автомобиль составил 167 400 рублей. В 2018 году его сместил Mercedes Benz GLS 400 4MATIK. Налог на такую красотку с 333 л/с составил 99 900 рублей. А вот в 2019 году на этой строчке оказался Land Rover Range Rover. Его мощность двигателя — 524,96. Налог за эту силу на дороге составляет 157 488 рублей.

3 место

В 2017 году на третьем месте расположился Land Rover Range Rover со стоимостью примерно 8 242 000 рублей. Под капотом этой машины резвится табун из 510 лошадей, а размер налога – 153 000 рублей.

В 2018 году позицию занял Mercedes Benz GL 63 AMG с 558 л/с и налогом в 83 700 рублей. А вот в 2019 год на эту строчку попал BMW X6M50D с 381 л/с и налогом в 114 300 рублей.

4 место

В 2017 году четвертую строчку нашего рейтинга занял автомобиль Mercedes Benz S500 4MATIK MAYBACH с мощностью двигателя в 456 л/с. В зависимости от комплектации и года выпуска авто, его стоимость достигает 15 000 000 рублей. А вот налог составляет — 136 800 рублей.

В 2018 году позицию занял Porsche Cayenne Turbo с л/с 539,90 и налогом в размере 80 985 рублей. В 2019 году на это место «заехали» сразу два Lexus LX 570 со примерной стоимостью от 6 075 000 рублей с мощностью в 367 л/с. Налог на оба автомобиля — по 110 110 рублей.

5 место

А вот в 2017 году этот автомобиль занимал пятую позицию самых дорогих и мощных автомобилей. Владельцу Lexus LX 570 пришлось заплатить налог в размере налог на автомобиль — 110 110 рублей.

Годом позже эту позицию "захватил" Land Rover Range Rover с налогом в 78 744 рубле, а в 2019 году - Jeep Grand Cherokee

с мощностью двигателя 710 л/с и налогом в размере 106 500 рублей.

Последние строчки нашего рейтинга во все года занимали Land Rover Range Rover, BMW X6M50D, BMW X6XDRIVE40D, а также Mercedes Benz S500 4MATIK MAYBACH. Владельцы этих автомобилей заплатили налоги от 62 600 до 93 900 рублей.

Узнать о самых дорогих частных домах Бердска вы можете узнать из этого материала.