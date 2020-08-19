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Открылись детсады с 17 августа в Бердске: Как детсадовцу не подцепить COVID-19, читайте в чек-листе

12:30 19.08.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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В каждой группе есть пара градусников и средства для их дезинфекции. Родители обязаны измерять температуру тела своего ребенка каждое утро, а данные об этом записывать в специальный журнал при группе. Что еще изменилось - узнайте.

Открылись детсады с 17 августа в Бердске: Как детсадовцу не подцепить COVID 19, читайте в чек листе
Многие родители их дети счастливы, что детсады открылись

Заявил об открытии с 17 августа детских садов в обычном режиме губернатор Новосибирской области Андрей Травников еще 10 августа.

Вот выдержка из постановления правительства за подписью Травникова от 11 августа 2020 года № 142:

«Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, при открытии этих организаций обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций».

Действительно, с 17 августа работают детсады Бердска, подтвердила начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова. Теперь с родителей не требуют справок, подтверждающих работу в коронавирус.

Что изменилось в садах

1. В каждой группе есть пара градусников и средства для их дезинфекции. Родители обязаны измерять температуру тела своего ребенка каждое утро, а данные об этом записывать в специальный журнал при группе.

2. Если у ребенка наблюдаются признаки ОРВИ, его тут же выводят из группы.

3. Допуск родителей во внутренние помещения дошкольных учреждений запрещен. Вход родителей в раздевалку малышей без масок также строго запрещен.

4. Исключены все мероприятия, где возможно массовое скопление детей и их родителей.

5. Проведение «утреннего фильтра» следует организовывать с учетом соблюдения дистанции в 1,5 метра, чтобы исключить скопление детей и их родителей у входа в здание детского сада.

6. При входе в здание должны быть установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук.

7. Если в течении дня выявлены дети с признаками респираторах заболеваний, то следует изолировать воспитанников до прихода их родителей.

8. Текущую дезинфекцию помещений – обработку рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений санузла и пищеблока, сантехнических приборов проводят регулярно, с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с инструкциями производителя, в концентрациях для вирусных инфекций.

9. Дезинфекция воздушной среды проводится с помощью приборов для обеззараживания воздуха согласно инструкции к ним. При отсутствии детей в группах помещения должны проветриваться.

10. Обеденные столы обрабатываются до и после приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Столовую и чайную посуду, столовые приборы, после каждого использования дезинфицируются, путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием, либо моются в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима. Все работники пищеблока в своей работе должны использовать маски и перчатки.

11. Сотрудники детского сада должны следить, чтобы дети соблюдали личную гигиену, а во всех туалетных комнатах постоянно присутствовало мыло и туалетная бумага, антисептическое средство для обработки рук.

Напомним, что детские сады во всем регионе закрылись в конце марта. На протяжении 5 месяцев работали лишь дежурные группы. В них ходили детки тех родителей, которые работали, но при этом смогли подтвердить этот факт справкой от работодателя.

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