Как не убить секс в отношениях? 14 проблем с сексуальным влечением

Наймите няню, чтобы дать себе время быть партнерами. У вас новорожденный? Попробуйте заняться сексом во время сна ребенка.

Проблемы с партнером - одни из главных убийц сексуального влечения

Некоторые люди в стрессе делают многое хорошо. Чувство сексуальности обычно не входит в их число. Стресс на работе, дома или в отношениях может случиться с кем угодно, сообщает Главред.

Вы можете многое сделать сами, и консультант или врач также могут помочь.

Отношения

Проблемы с партнером - одни из главных убийц сексуального влечения. Для женщин чувство близости - важная часть желания. Представители обоих полов должны следить за последствиями ссор, плохого общения, ощущения себя преданным или других проблем с доверием. Если сложно вернуться на правильный путь, обратитесь к консультанту по отношениям.

Алкоголь

Выпивка может сделать вас более открытыми для секса. Но слишком много алкоголя может притупить сексуальное влечение. Пьянство также может отпугнуть вашего партнера. Если вам трудно пить меньше, обратитесь за помощью.

Сон

Если ваши сексуальные переживания ушли, возможно, вы не высыпаетесь. Вы ложитесь спать слишком поздно или слишком рано встаете? Есть ли у вас проблемы со сном или такое состояние, как апноэ во сне? Все, что мешает хорошему ночному отдыху, может испортить секс. Усталость лишает сексуальных чувств. Постарайтесь улучшить свой сон, а если это не поможет, поговорите со своим врачом.

Дети

Когда вы станете родителем, вы не потеряете сексуальное влечение. Однако вы теряете время на партнера, отдавая его детям. Наймите няню, чтобы дать себе время быть партнерами. У вас новорожденный? Попробуйте заняться сексом во время сна ребенка.

Лекарства

Некоторые препараты могут подавить желание. Среди них:

Антидепрессанты

Лекарства от кровяного давления

Противозачаточные таблетки (в некоторых исследованиях есть связь, в других - нет)

Химиотерапия

Препараты против ВИЧ

Финастерид

Может помочь смена лекарств или дозировок - спросите об этом своего врача и никогда не прекращайте принимать лекарства самостоятельно. Сообщите также своему врачу, если ваше половое влечение прекратится вскоре после начала приема нового препарата.

Уверенность

Чувствовать себя сексуально проще, если тебе нравится, как ты выглядишь. Работайте над тем, чтобы принять свое тело таким, какое оно есть сегодня, даже если вы работаете над тем, чтобы привести себя в форму. Хорошее отношение к себе может поднять вам настроение. Если ваш партнер не уверен в себе, заверьте его, что он сексуален.

Ожирение

Когда у вас избыточный вес или ожирение, желание часто угасает. Возможно, вам не нравится секс, вы не можете вести себя так, как хотите, или вас сдерживает низкая самооценка. Работа над тем, как вы относитесь к себе, с консультантом, если это необходимо, может иметь большое значение.

Эректильная дисфункция

Мужчины с ЭД (эректильной дисфункцией) часто беспокоятся о том, как они смогут вести себя сексуально, и это беспокойство может истощить их желание. ЭД можно лечить, и пары также могут работать, чтобы она не влияла на их отношения.

Тестостерон

Гормон "Т", тестостерон, подпитывает половое влечение. С возрастом у мужчин уровень тестостерона может немного снизиться. Не все теряют желание секса, но некоторые теряют. Многие другие вещи - от отношений до веса - также влияют на половое влечение мужчины и уровень тестостерона, поэтому не существует универсального ответа для каждого мужчины.

Депрессия

Депрессия может лишить вас удовольствия от многих вещей, включая секс. Это одна из причин обратиться за помощью. Если ваше лечение включает прием лекарств, сообщите врачу, если у вас низкий уровень полового влечения, поскольку некоторые (но не все) лекарства от депрессии снижают половое влечение. Поговорите об этом и со своим терапевтом.

Менопауза

У многих женщин половое влечение угасает в период менопаузы. Отчасти это связано с такими симптомами, как сухость влагалища и боль во время секса. Но все женщины разные, и после менопаузы можно вести отличную сексуальную жизнь, заботясь о своих отношениях, самооценке и общем состоянии здоровья.

Отсутствие близости

Секс без чувства близости может убить желание. Близость - это больше, чем просто секс. Если ваша сексуальная жизнь праздна, попробуйте проводить вместе больше времени без секса, только вы двое. Разговаривайте, обнимайтесь, обменивайтесь массажем. Найдите способы выразить любовь, не занимаясь сексом. Приближение может восстановить ваше сексуальное влечение.