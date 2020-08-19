19.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

10 модных цветов одежды на сезон осень-зима 2020-2021

12:10 19.08.2020 Фото: instagram.com
0

Классические цвета черный и белый будут актуальными при любых обстоятельствах. На их фоне роскошно выглядят розовый и красный, которые тоже будут в тренде. Это цвета, которые нам "дарит" Шанель.

10 модных цветов одежды на сезон осень зима 2020 2021
Порой для того, чтобы выглядеть модно, достаточно просто выбрать вещь определенного цвета

Дизайнеры одежды вернули на осень любимые многими и выигрышные цвета шоколада, карамели и ирисов.
Порой для того, чтобы выглядеть модно, достаточно просто выбрать вещь определенного цвета. И уже совершенно не важно, какого фасона платье или брюки вы надели. Потому что цвет – сильнее, он красноречив, и он наполняет вас особым настроением, сообщает Главред.

А в сезоне осень-зима 2020-2021 у цветов одежды особая задача – они должны нас защищать, дарить ощущению уюта, радовать приятными эмоциями, удивлять и вдохновлять. А еще они должны дать нам веру в себя, ощущение уверенности и уникальности.

Мы сегодня расскажем вам о том, какими цветами будут переливаться грядущие осень и зима 2020-2021 - это поможет вам уже сегодня готовиться к новому модному сезону. Кроме того, возможно какие-то вещи из прошлых сезонов "оживут" для вас благодаря цветовым тенденциям. Готовь сани летом – это и про моду. Тем более, в моде будут оригинальные расцветки, появление которых в повседневном гардеробе надо тщательно продумать.

Тем более, не стоит сегодня покупать вещи наугад – ведь если этот цвет не фигурирует в трендах будущего сезона, то вряд ли вы потом будете охотно носить такую вещь.

Также мы подготовили для вас фотогалерею одежды самых модных расцветок на осень-зиму 2020-2021 – посмотрите, оцените и возьмите себе на заметку.

Модные цвета осень-зима 2020-2021

Классика опять в моде

Сложно сказать, что повлияло на знаменитых кутюрье, когда они готовили свои коллекции на эти осень и зиму. Но они точно попали в "точку" - во время длительного карантина многие женщины переоценили "моду". Если помните, то весны у нас не было, и все наши модны вещи сиротливо скучали в шкафах. В этой суматохе и социальной тишине уцелела только классика. Вот она в сезоне осень-зима 2020-2021 будет на вершине модного олимпа – темные цвета стали основой коллекций многих дизайнеров.

Классические цвета черный и белый будут актуальными при любых обстоятельствах. На их фоне роскошно выглядят розовый и красный, которые тоже будут в тренде. Это цвета, которые нам "дарит" Шанель.

В то же время Dior акцентирует внимание на черном, белом, сером и темно-синем цветах. Кроме того, особое внимание – теплому цвету верблюжьей шерсти. Известные дизайнеры также вернули на осень любимые многими и выигрышные цвета шоколада, карамели и ирисов.

Цвета-новинки сезона осень-зима 2020-2021

Как вы уже поняли, классические цвета – это то, что поможет вам создать массу стильных образов на каждый день. Но если вы любите трендовые цвета, которые появляются в моде редко, но которые отлично характеризуют определенный период, то мода 2020 вас не забыла, а подготовила достойную цветовую гамму, которая украсит вас и вашу жизнь. Это потрясающие цвета, которые излучают личность.

10 модных цветов Pantome на осень-зиму 2020-2021:

Осенний оранжевый (янтарь);
Хмельной красный (самба);
Песочный;
Классический синий (ярко-синий цвет);
Кислотно-желтый зеленый (зеленый оттенок);

Пыльный розовый (розовый загар);
Глубокий сине-зеленый (ультрамарин зеленый);
Кирпичный;
Горячая розовая нуга;
Фиолетово-красный (пурпурно-фиолетовый).

Теперь вы знаете, к чему стремиться, вещи какие цветов выбирать на грядущую осень и зиму, а на какие вообще не обращать внимание, даже если они притягивают вас заманчивыми скидками.

Напомним, одежда в стиле тай-дай осень-зима 2020-2021 — это не только джинсы с элементами модного принта – яркого или приглушенного. Это также плиссированные юбки с принтом тай-дай – они стилизованы под деним, а также кофточки, рубашки и сумки.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас много вещей в классическом стиле?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Словесный понос: после перебранки взял ножик и убил братьев-близнецов
13:30 19-08-2020
Словесный понос: после перебранки взял ножик и убил братьев-близнецов
БердскКоса COVID-19: 5 зараженных умерли за 24 часа на 19 августа 2020 в Новосибирской области
13:18 19-08-2020
Коса COVID-19: 5 зараженных умерли за 24 часа на 19 августа 2020 в Новосибирской области
Бердск"Засрёшь всю хату, в ванной все полки займешь": Не позволяет жить в своей квартире любимой девушке житель Бердска
13:15 19-08-2020
БердскИдет вверх: +73 за сутки новых ковидных больных. Всего заразились 10775 человек в Новосибирской области
13:15 19-08-2020
Идет вверх: +73 за сутки новых ковидных больных. Всего заразились 10775 человек в Новосибирской области
Что удалить со смартфона, чтобы он стал работать быстрее
13:07 19-08-2020
Что удалить со смартфона, чтобы он стал работать быстрее
Мамка-пропойца: утонули в пруду двое малышей
13:00 19-08-2020
Мамка-пропойца: утонули в пруду двое малышей
БердскХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей Бердска 50
12:51 19-08-2020
Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей Бердска
Страсть как есть: топором по голове, ногами по животу - до смерти заревновал сожитель любовь своей жизни
12:45 19-08-2020
Страсть как есть: топором по голове, ногами по животу - до смерти заревновал сожитель любовь своей жизни
БердскВыпрыгнула из окна 2-го этажа горящей квартиры 10-летняя девочка в Микрорайоне Бердска. Место прыжка на фото
12:39 19-08-2020
Выпрыгнула из окна 2-го этажа горящей квартиры 10-летняя девочка в Микрорайоне Бердска. Место прыжка на фото
БердскОткрылись детсады с 17 августа в Бердске: Как детсадовцу не подцепить COVID-19, читайте в чек-листе
12:30 19-08-2020
Открылись детсады с 17 августа в Бердске: Как детсадовцу не подцепить COVID-19, читайте в чек-листе