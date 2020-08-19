10 модных цветов одежды на сезон осень-зима 2020-2021

Классические цвета черный и белый будут актуальными при любых обстоятельствах. На их фоне роскошно выглядят розовый и красный, которые тоже будут в тренде. Это цвета, которые нам "дарит" Шанель.

Порой для того, чтобы выглядеть модно, достаточно просто выбрать вещь определенного цвета

Дизайнеры одежды вернули на осень любимые многими и выигрышные цвета шоколада, карамели и ирисов.

Порой для того, чтобы выглядеть модно, достаточно просто выбрать вещь определенного цвета. И уже совершенно не важно, какого фасона платье или брюки вы надели. Потому что цвет – сильнее, он красноречив, и он наполняет вас особым настроением, сообщает Главред.

А в сезоне осень-зима 2020-2021 у цветов одежды особая задача – они должны нас защищать, дарить ощущению уюта, радовать приятными эмоциями, удивлять и вдохновлять. А еще они должны дать нам веру в себя, ощущение уверенности и уникальности.

Мы сегодня расскажем вам о том, какими цветами будут переливаться грядущие осень и зима 2020-2021 - это поможет вам уже сегодня готовиться к новому модному сезону. Кроме того, возможно какие-то вещи из прошлых сезонов "оживут" для вас благодаря цветовым тенденциям. Готовь сани летом – это и про моду. Тем более, в моде будут оригинальные расцветки, появление которых в повседневном гардеробе надо тщательно продумать.

Тем более, не стоит сегодня покупать вещи наугад – ведь если этот цвет не фигурирует в трендах будущего сезона, то вряд ли вы потом будете охотно носить такую вещь.

Также мы подготовили для вас фотогалерею одежды самых модных расцветок на осень-зиму 2020-2021 – посмотрите, оцените и возьмите себе на заметку.

Модные цвета осень-зима 2020-2021

Классика опять в моде

Сложно сказать, что повлияло на знаменитых кутюрье, когда они готовили свои коллекции на эти осень и зиму. Но они точно попали в "точку" - во время длительного карантина многие женщины переоценили "моду". Если помните, то весны у нас не было, и все наши модны вещи сиротливо скучали в шкафах. В этой суматохе и социальной тишине уцелела только классика. Вот она в сезоне осень-зима 2020-2021 будет на вершине модного олимпа – темные цвета стали основой коллекций многих дизайнеров.

Классические цвета черный и белый будут актуальными при любых обстоятельствах. На их фоне роскошно выглядят розовый и красный, которые тоже будут в тренде. Это цвета, которые нам "дарит" Шанель.

В то же время Dior акцентирует внимание на черном, белом, сером и темно-синем цветах. Кроме того, особое внимание – теплому цвету верблюжьей шерсти. Известные дизайнеры также вернули на осень любимые многими и выигрышные цвета шоколада, карамели и ирисов.

Цвета-новинки сезона осень-зима 2020-2021

Как вы уже поняли, классические цвета – это то, что поможет вам создать массу стильных образов на каждый день. Но если вы любите трендовые цвета, которые появляются в моде редко, но которые отлично характеризуют определенный период, то мода 2020 вас не забыла, а подготовила достойную цветовую гамму, которая украсит вас и вашу жизнь. Это потрясающие цвета, которые излучают личность.

10 модных цветов Pantome на осень-зиму 2020-2021:

Осенний оранжевый (янтарь);

Хмельной красный (самба);

Песочный;

Классический синий (ярко-синий цвет);

Кислотно-желтый зеленый (зеленый оттенок);



Пыльный розовый (розовый загар);Глубокий сине-зеленый (ультрамарин зеленый);Кирпичный;Горячая розовая нуга;Фиолетово-красный (пурпурно-фиолетовый).

Теперь вы знаете, к чему стремиться, вещи какие цветов выбирать на грядущую осень и зиму, а на какие вообще не обращать внимание, даже если они притягивают вас заманчивыми скидками.

Напомним, одежда в стиле тай-дай осень-зима 2020-2021 — это не только джинсы с элементами модного принта – яркого или приглушенного. Это также плиссированные юбки с принтом тай-дай – они стилизованы под деним, а также кофточки, рубашки и сумки.