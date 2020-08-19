В ГИБДД запретили штрафовать водителей по несколько раз с одной камеры

В Хабаровском крае автовладелец получил с одной камеры три штрафа: два за превышение мгновенной скорости (система почему-то решила, что в этом месте два разных ограничения — 40 и 60 км/ч) и один — за среднюю.

Штрафы за превышение средней скорости движения выносятся с 2013 года

В полиции разъяснили, как штрафовать за среднюю скорость

МВД разъяснило порядок вынесения штрафов за нарушение скоростного режима. Если одна и та же камера зафиксировала превышение средней скорости и мгновенной, постановление нарушителю должно выноситься только одно. Ранее автомобилисты Подмосковья и Хабаровского края получали несколько «писем счастья» с одной и той же камеры — теперь это запрещено.

Разъяснения полиции содержатся в ответе МВД эксперту, члену рабочей группы ОНФ по защите прав автомобилистов Григорию Шухману. Он обратился в Госавтоинспекцию по следам широко обсуждавшихся в СМИ и соцсетях случаев, когда водители получали несколько штрафов фактически за одно нарушение. Так, в июле один из водителей получил по почте два постановления после поездки по трассе М11: одно — за превышение скорости в конкретный момент времени под камерой, второе — за превышение средней скорости на участке между двумя комплексами (впоследствии Минтранс области признал сбой софта). В Хабаровском крае автовладелец получил с одной камеры три штрафа: два за превышение мгновенной скорости (система почему-то решила, что в этом месте два разных ограничения — 40 и 60 км/ч) и один — за среднюю.

«В случае одновременной фиксации правонарушения средством автоматической фиксации, основанном на принципе измерения моментальной скорости, входящем в состав средства измерения, основанного на определении скорости транспортного средства на протяженном участке, считаем возможным для привлечения к ответственности применение только одного из принципов измерения скорости движения»,— говорится в ответе МВД Григорию Шухману.

Штрафы за превышение средней скорости движения выносятся с 2013 года. Технология применятся в Подмосковье, Татарстане, Смоленской области и многих других регионах. Отдельной статистики по постановлениям этого типа Госавтоинспекция не ведет, но всего за шесть месяцев 2020 года за превышение скорости было вынесено более 60 млн штрафов.

Нередко «письма счастья» за среднюю скорость становятся предметом споров и судебных разбирательств.

В ноябре 2019 года Верховный суд отменил штраф за среднюю скорость, рассчитанную между двумя камерами на участке в Смоленской области (“Ъ” рассказывал об этом случае). В мае 2020 года ОНФ предложил ГИБДД обозначать камеры, измеряющие среднюю скорость, специальным знаком, но руководство МВД идею назвало «необоснованной и избыточной».

Позиция МВД по поводу недопустимости «двойных» штрафов «абсолютно очевидна», говорит первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. «Средняя скорость остается вне закона, поскольку ПДД и КоАП предусматривают нарушение скоростного режима с конкретными критериями, а понятие "средней скорости" и там и там просто отсутствует,— уверен он.— Происшедшие с автовладельцами случаи — это примеры наглости и цинизма местной власти. Люди прекрасно видят, что власть заботит не безопасность, а прибыль». Отметим, в декабре 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий ГИБДД штрафовать водителей за превышение средней скорости, но дальнейшая судьба поправок неизвестна.

В ассоциации ОКО (объединяет ряд производителей камер и операторов систем контроля нарушений), комментируя позицию МВД, отметили, что ранее совместно с ОНФ подготовили и направили в Минюст предложения по включению в новый КоАП понятия «средней скорости» и «скорости на протяженном участке», а также норм, регламентирующих принципы администрирования этих правонарушений.

Источник: kommersant.ru