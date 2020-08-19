Какое платье нужно надеть невесте в високосный 2020 год, чтобы брак был счастливым?

Если всё-таки пара решила связать себя узами брака в високосный год, можно нейтрализовать негативное влияние поверий. Для этого на свадебных одеждах молодых должно быть чётное количество пуговиц.

Есть такое суеверие, что в високосный год лучше не связывать себя узами брака

Каждая влюблённая пара хочет выбрать интересную и запоминающуюся дату для свадьбы. Это относится ко дню недели, числу, году, когда будет проходить бракосочетание. Будущие муж и жена хотят получить гарантию того, что семья будет крепкой и счастливой. Есть такое суеверие, что в високосный год лучше не связывать себя узами брака. Однако правильный наряд на торжественной церемонии позволит нейтрализовать негативную энергию древних суеверий.

Негативные приметы о свадьбе в високосный год

Ещё с древности верили, что свадьба в високосный год приведёт к ссорам в семье и расставанию молодых. Отношения не будут крепкими, стабильными, пара не выдержит жизненные испытания. Также женитьба в високосный год грозит бедностью, финансовыми трудностями. Если платье невесты слишком короткое, пара распадётся практически сразу после замужества.

Существует поверье, что свадьба в последующие два года после високосного аукнется ещё большими бедами для молодожёнов. Хотя церковь не запрещает венчание в этот период.

Какое свадебное платье должно быть на невесте в високосном году

Если всё-таки пара решила связать себя узами брака в високосный год, можно нейтрализовать негативное влияние поверий. Для этого на свадебных одеждах молодых должно быть чётное количество пуговиц.

Для того чтобы брак продлился долго, а счастье было вечным, на девушке должно быть платье в пол, ниже щиколотки. Украшения лучше выбрать старинные, винтажные. Запрещено одевать обручальное кольцо на перчатку. Что касается причёски, не стоит делать слишком экстравагантные укладки, больше подойдут свободно ниспадающие локоны.

Фату невесты следует сохранить, а скатерть со стола, где проходил банкет, нужно стелить в течение следующих трёх лет во время годовщины брака.

В любом случае от негативных суеверий всегда защищает позитивный настрой, вера в лучшее, ожидание светлого будущего.

Источник: rsute.ru