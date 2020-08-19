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Общество / Стиль жизни

100 лет вместе: Сенсационная пара, которой удалось дожить до Красной свадьбы

15:34 19.08.2020 Фото: pxhere.com
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В одном из азербайджанских сел под названием Зувуч столетнюю годовщину отметили 126-летний Нифтулла Агаев и 116-летняя Балбеим Агаева.

100 лет вместе: Сенсационная пара, которой удалось дожить до Красной свадьбы
Красная свадьба вполне заслуженно называется праздником вечной любви
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
100 лет вместе: Сенсационная пара, которой удалось дожить до Красной свадьбы

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Красная свадьба вполне заслуженно называется праздником вечной любви. Ведь дожить до 100 лет удается не каждому человеку, а чтобы прожить столько еще и вместе с любимым человеком, надо быть счастливым от Бога. Многие женихи и невесты только мечтают о таком романтическом, и в то же время таинственном торжестве. Но все же нашлись люди, которым удалось дожить до такой величественной даты. Именно благодаря им появилось это название «красная или алая свадьба».

Если свершится подобная мечта

Мечтать никому не запрещено, поэтому каждый может вообразить себя в роли семейной пары, которой за 100 лет. Поэтому следует разобраться, как вести себя жениху, невесте и их родственникам во время подобного торжества. Ясно одно, что в такой семье на протяжении всех лет царила любовь, взаимопонимание, доверие и уважение друг к другу. То есть семейные ценности у них на высоте, а к традициям рода они относятся с глубоким почетом.

Самое важное в такой день – чтобы счастливые супруги в своем столь преклонном возрасте чувствовали заботу и тепло. Какого-то пиршества и громкого гулянья им, конечно же, не надо. Помещение, где будет происходить красная свадьба, можно украсить живыми алыми розами и амарантами (они являются символом бесконечной любви и долголетия).

В качестве подарка следует преподнести что-то такое, что согреет душу, например, оригинальное семейное дерево, коллаж или фотоальбом. Презент можно прокомментировать искренним рассказом о жизни счастливых виновников торжества.

Люди, которым посчастливилось отгулять красную свадьбу

В 2007 году предоставили сенсационную весть о празднике. До этого момента никто даже и предположить не мог, что такое вообще возможно. В одном из азербайджанских сел под названием Зувуч столетнюю годовщину отметили 126-летний Нифтулла Агаев и 116-летняя Балбеим Агаева. Именно тогда родилось название уникального праздника «красная свадьба». Мудрые горцы внесли в это значение особый смысл (не имея в виду красный цвет), имеющий древние корни и обозначающий что-то лучшее, добротное и совершенное.

Правда, существуют и неподтвержденные сведения о том, что в 1986 году в том же Азербайджане супружеская пара Джафаровых тоже праздновала 100-летний юбилей своей семьи. Чистый воздух, экологические продукты и работа на чистом воздухе – рецепт долголетия, а любовь и уважение – волшебная формула крепких чувств.

Источник: rsute.ru

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