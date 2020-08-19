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Узнай, 12 главных православных праздников! Все важные торжества от Рождества до Успения

15:38 19.08.2020 Фото: pixabay.com
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Каждый из 12 праздников является важным событием в христианской истории и особенно почитается среди верующих людей. В эти дни стоит обратиться к Богу и посетить церковь.

Узнай, 12 главных православных праздников! Все важные торжества от Рождества до Успения
В православии существуют двенадцать самых значимых праздников
Сюжет: Православные обряды
Узнай, 12 главных православных праздников! Все важные торжества от Рождества до Успения

Узнай, 12 главных православных праздников! Все важные торжества от Рождества до УспенияМолитва перед иконой «Преображение Господне». В чем помогает данная икона 19 августа?Ещё 218 новостей

В православии существуют двенадцать самых значимых праздников — это дюжина особенно важных событий церковного календаря, помимо главенствующего праздника — великого события Пасхи. Узнайте, какие празднества называются двунадесятыми и наиболее торжественно отмечаются верующими людьми.

Двунадесятые переходящие праздники

Существуют непостоянные праздничные числа в церковном календаре, которые каждый год оказываются разными, как и дата Пасхи. Именно с ней и связан переход важного события на другое число.

Вход Господень в Иерусалим. Православные чаще всего называют данное событие Вербным Воскресением и отмечают, когда до Пасхи остается неделя. Связано оно с пришествием Иисуса в святой город.

Вознесение Господне. Отмечают спустя 40 дней после того, как Пасха заканчивается. Ежегодно выпадает на четвертый день недели. Считается, что в этот момент Иисус во плоти явился к своему небесному Отцу, нашему Господу.

День Святой Троицы. Выпадает на 50 сутки за окончанием Великой Пасхи. Спустя 50 день от воскрешения Спасителя на Апостолов сошел Святой Дух.

Двунадесятые неподвижные праздники

Часть особенно важных дней в церковном календаре остаются неподвижными и ежегодно отмечаются в одно и тоже время. В независимости от Пасхи, эти торжества всегда выпадают на одно и тоже число.

Рождение Девы Марии, Богородицы. Праздник отмечается 21 сентября и посвящен рождеству земной матери Иисуса Христа. Церковь убеждена, что рождение Богородицы не было случайностью, Ей изначально была отведена особая миссия для спасения человеческих душ. Родителям Небесной Царицы, Анне и Иоакиму, которые долго не могли зачать дитя, было послано провидение с Небес, где сами ангелы благословили их на зачатие.

Успение Пресвятой Богородицы. Православные отмечают день вознесения Девы Марии на небеса 28 августа. К этому событию приурочен Успенский пост, который оканчивается именно 28 числа. До самой смерти Богородица проводила время в постоянных молитвах и соблюдала строжайшее воздержание.

Воздвижение Креста Господня. Христиане отмечают это событие, связанное с обретением Животворящего Креста, 27 сентября. В 4 веке на поиски Креста отправилась палестинская царица Елена. Около гроба Господня было выкопано три креста. Определили истинно тот, на котором был распят Спаситель, с помощью больной женщины, которая обрела исцеление у одного из них.

Введение в храм Пресвятой Богородицы, справляемое 4 декабря. Именно в это время ее родители дали обет о посвящении своего ребенка Богу, чтобы, когда дочери исполнилось три года, отвести ее в Иерусалимский храм, где она пробыла до самого воссоединения с Иосифом.

Рождество Христово. Православные отмечают это богоугодное событие 7 января. День связан с земным рождением Спасителя во плоти, от своей матери Девы Марии.

Крещение Господне. Событие ежегодно выпадает на 19 января. В тот самый день Иоанн Креститель совершил омовение Спасителя в водах Иордана и указал на особую миссию, которая ему предначертана. За что в последствие праведник поплатился головой. По-другому праздник называется Богоявлением.

Сретение Господне. Праздник проходит 15 февраля. Тогда родители будущего Спасителя принесли божественного младенца в Иерусалимский Храм. Ребенка принял из рук Девы Марии и святого Иосифа праведник Семеон Богоприимец. Со старославянского языка слово «сретение» переводится как «встреча».

Благовещение Пресвятой Богородицы. Отмечается 7 апреля и приурочен к явлению Архангела Гавриила к Богородице. Именно он возвестил ее о скором рождении сына, которому предстоит выполнить великое деяние.

Преображение Господне. День выпадает на 19 августа. Иисус Христос читал молитву на горе Фавор вместе со своими ближайшими учениками: Петром, Павлом и Иаковом. В этот момент явились к ним два пророка Илия и Моисей и сообщили Спасителю, что придется принять ему мученическую смерть, но воскреснет он спустя три дня. И услышали они голос Божий, который указал, что выбран Иисус для великого дела. Именно с таким событием связан этот двунадесятый православный праздник.

Каждый из 12 праздников является важным событием в христианской истории и особенно почитается среди верующих людей. В эти дни стоит обратиться к Богу и посетить церковь. Берегите себя и своих близких.

Источник: dailyhoro.ru

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