Град, сильные дожди, гроза - вот такие сюрпризы могут быть 19 августа 2020 в Бердске

Температура воздуха ночью +10, +15°C, днём +20, +25°C.

Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 17 м/с Метеорологическая обстановка 19 август 2020: переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, град, ночью при грозах местами сильные дожди. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15°C, днём +20, +25°C.

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