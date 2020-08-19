Убившие ради Peugeot Ирину Синельникову из Бердска надеются на смягчение приговора после оценки ворованного авто. Суд продолжится 24 авугста

Громкий процесс в Кемеровском облсуде возобновился через 2 месяца. Ждали результатов экспертизы стоимости автомобиля. Подсудимые считают, что его цена 200, а не 280 тыс. рублей. Хотя продали машину после чудовищной расправы за 150 тыс.

Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов планировали убивать владельцев авто

В Кемеровском областном суде в понедельник, 24 августа, возобновится процесс по громкому делу об убийстве из-за черного Peugeot бердчанки Ирины Синельниковой из Бердска. Ждали результатов повторной экспертизы автомобиля, которую суд назначил еще в июне. Судья огласит ее результаты. Хотя они, по оценке Юрия Миронова, адвоката одного из подсудимых — Дмитрия Фурсова, не повлияют на главную статью обвинения — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в корыстных целях.

Именно сторона защиты оспорила выводы первой экспертизы, назначенной в феврале 2020 года и озвученную в судебном заседании в мае. Второй подсудимый Станислав Белоусов заявил, что стоимость похищенного автомобиля — 200 тыс. рублей, а по данным оценки — 280 тыс. рублей. Кстати, подсудимые продали машину, ради которой жестоко расправились с 34-летней матерью двоих детей, за 150 тыс. через интернет. Так их и вычислили.

По оценке адвоката Миронова, новая экспертиза должна «уточнить кое-какие детали, исключить из стоимости повреждения». Дело в том, что ворованный Peugeot является составной частью второй статьи, которую инкриминируют подсудимым Фурсову и Белоусову — ст. 162 УК РФ (разбой). Таким образом подсудимые пытаются смягчить приговор.

Фурсов, кроме того, не признает себя виновным в убийстве: дескать, не он затягивал удавку на шее беззащитной жертвы. Первоначально он признавался, что использовал электрошокер, чтобы обездвижеть Ирину. Но впоследствии отказался от признательных показаний, заявив, что характерных следов от шокера на теле убитой не обнаружено. Тем не менее именно Фурсова следствие считает организатором чудовищного преступления. «Исполнитель» Белоусов признал вину.

По версии следствия, еще в конце 2018 года криминальная парочка договорилась отбирать автомобили ради продажи, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой Белоусова и Фурсова стала бердчанка Ирина Синельникова. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым они предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го.

Чудовищное убийство Ирины Синельниковой

Шокирующая трагедия произошла 11 января 2019 года. Мама двоих детей поехала продавать Peugeot и пропала. Несколько дней ее искали, отслеживали путь автомобиля по видеокамерам. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки после ее исчезновения вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан. Утром 13 января 2019-го Следственный комитет нашел тело убитой вблизи горнолыжного курорта Танай — примерно в 160 км от дома.

Спустя несколько дней задержали ее предполагаемых убийц — Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова. Они под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером, задушили удавкой и выбросили тело в безлюдном месте.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Белоусова и Фурсова зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил 12 сентября. Деяния обвиняемых квалифицировали по ст. 325 ч.2 (похищение паспорта); ст.162 ч.4 пункт «в» (разбой с причинением тяжкого вреда потерпевшему); ст.105 ч. 2 пункты «ж», «з» (убийство группой лиц по предварительному сговору) УК РФ. В совокупности им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Но прокурор Кемеровской области Анжелика Егорова, выступающая в громком процессе гособвинителем, пока не озвучила предполагаемое наказание для убийц 34-летней бердчанки.

Оглашение приговора ждет не только семья покойной, но и весь Бердск. Ведь столь изощренное и спланированное убийство шокировало бердчан. Проститься с Ириной в Богоявленский храм Бердска пришли сотни людей. 17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.

Известно, что брат погибшей, признанный потерпевшим, уже подал иск о возмещении морального ущерба в 3 млн рублей — по 1,5 млн с каждого из подсудимых.