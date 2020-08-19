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В ночи на трассе Р-254 сбила насмерть пешехода Mazda

10:30 19.08.2020 Фото: 54.мвд.рф
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В результате ДТП 40-летний мужчина, житель с. Толмачево Новосибирского района, от полученных травм скончался на месте.

В ночи на трассе Р 254 сбила насмерть пешехода Mazda
В Коченевском районе в ДТП погиб пешеход

18.08.2020 в 3.00 на 1427 км автодороги Р-254 «Иртыш» водитель автомобиля «Мазда Фемили», следовавший со стороны Новосибирска в направлении р.п. Коченево, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП 40-летний мужчина, житель с. Толмачево Новосибирского района, от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Источник: 54.мвд.рф

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