В ночи на трассе Р-254 сбила насмерть пешехода Mazda

В результате ДТП 40-летний мужчина, житель с. Толмачево Новосибирского района, от полученных травм скончался на месте.

В Коченевском районе в ДТП погиб пешеход

18.08.2020 в 3.00 на 1427 км автодороги Р-254 «Иртыш» водитель автомобиля «Мазда Фемили», следовавший со стороны Новосибирска в направлении р.п. Коченево, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП 40-летний мужчина, житель с. Толмачево Новосибирского района, от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Источник: 54.мвд.рф