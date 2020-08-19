Велосипедного маньяка поймали в «Матрёшкином дворе». Герой попал на видео

В настоящее время установлена причастность задержанного к 15 фактам краж велосипедов.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии краж велосипедов

В Отдел полиции № 8 «Кировский»» Управления МВД России по городу Новосибирску в течение последних двух месяцев обратилось несколько местных жителей с заявлениями о кражах принадлежащих им велосипедов. Преступления были совершены с лестничной площадки подъездов жилых домов микрорайона «Матрёшкин двор».

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению противоправных действий причастен один и тот же гражданин. В результате дальнейших следственных действий и оперативных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался новосибирец без определённого места жительства и рода занятий в возрасте 31 года, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

В настоящее время установлена причастность задержанного к 15 фактам краж велосипедов. 9 краж было совершено фигурантом в Кировском районе, остальные в Заельцовском, Калининском, Дзержинском, Ленинском и Советском районах города.

Задержанный пояснил, что сбывал похищенные транспортные средства через объявления, размещённые в сети Интернет.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений в Новосибирске и Новосибирской области.



Источник: 54.мвд.рф