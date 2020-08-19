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Страсть как есть: топором по голове, ногами по животу - до смерти заревновал сожитель любовь своей жизни

12:45 19.08.2020 Фото: pixabay.com
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Желая скрыть следы преступления, обвиняемый прикопал тело потерпевшей на приусадебном участке.

Страсть как есть: топором по голове, ногами по животу до смерти заревновал сожитель любовь своей жизни
Разозлившись на почве ревности, обвиняемый взял топор и не менее 3 раз ударил топорищем по голове

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя с. Ояш Болотнинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в течение 11 лет обвиняемый проживал со своей 40-летней сожительницей. Однако последние 4 года он стал подозревать ее в измене. Примечательно, что мужчина пытался уговорить ее вести себя более благоразумно, делал ей замечания, предупреждал, что данная ситуация ему не нравится. В одну из ночей во время распития спиртного обвиняемый начал вновь высказывать претензии своей сожительнице, на что последняя призналась ему, что уже длительное время состоит в любовных отношениях с другим мужчиной. Разозлившись на почве ревности, обвиняемый взял топор и не менее 3 раз ударил топорищем по голове, после чего начал избивать. Позже эксперты насчитали на теле потерпевшей не менее 17 воздействий, которые были нанесены руками и ногами по ее голове и телу. Выплеснув свою злость, мужчина отправился спать, а наутро обнаружил свою сожительницу без признаков жизни. Желая скрыть следы преступления, обвиняемый прикопал тело потерпевшей на приусадебном участке. Забеспокоилась о безвестном исчезновении женщины глава сельсовета, которая и обратилась в полицию.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось изобличить злоумышленника. Следователь СКР в ходе осмотра приусадебного участка обнаружил тело потерпевшей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru

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