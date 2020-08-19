19.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Словесный понос: после перебранки взял ножик и убил братьев-близнецов

13:30 19.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

По версии следствия, в начале декабря 2019 года обвиняемый распивал спиртные напитки в гостях у своих знакомых - двух братьев, 1980 года рождения.

Словесный понос: после перебранки взял ножик и убил братьев близнецов
После драки мужчина ушел домой, взял нож и, вернувшись в дом к потерпевшим

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Коченевского района Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следствия, в начале декабря 2019 года обвиняемый распивал спиртные напитки в гостях у своих знакомых - двух братьев, 1980 года рождения. В ходе распития между мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку. Причиной ссоры стали нравоучения, которые высказал обвиняемый по поводу образа жизни потерпевших. После драки мужчина ушел домой, взял нож и, вернувшись в дом к потерпевшим, нанес им множественные ножевые ранения. От полученных телесных повреждений последние скончались на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Находчивый парень?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Словесный понос: после перебранки взял ножик и убил братьев-близнецов
13:30 19-08-2020
Словесный понос: после перебранки взял ножик и убил братьев-близнецов
БердскКоса COVID-19: 5 зараженных умерли за 24 часа на 19 августа 2020 в Новосибирской области
13:18 19-08-2020
Коса COVID-19: 5 зараженных умерли за 24 часа на 19 августа 2020 в Новосибирской области
Бердск"Засрёшь всю хату, в ванной все полки займешь": Не позволяет жить в своей квартире любимой девушке житель Бердска
13:15 19-08-2020
БердскИдет вверх: +73 за сутки новых ковидных больных. Всего заразились 10775 человек в Новосибирской области
13:15 19-08-2020
Идет вверх: +73 за сутки новых ковидных больных. Всего заразились 10775 человек в Новосибирской области
Что удалить со смартфона, чтобы он стал работать быстрее
13:07 19-08-2020
Что удалить со смартфона, чтобы он стал работать быстрее
Мамка-пропойца: утонули в пруду двое малышей
13:00 19-08-2020
Мамка-пропойца: утонули в пруду двое малышей
БердскХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей Бердска 50
12:51 19-08-2020
Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей Бердска
Страсть как есть: топором по голове, ногами по животу - до смерти заревновал сожитель любовь своей жизни
12:45 19-08-2020
Страсть как есть: топором по голове, ногами по животу - до смерти заревновал сожитель любовь своей жизни
БердскВыпрыгнула из окна 2-го этажа горящей квартиры 10-летняя девочка в Микрорайоне Бердска. Место прыжка на фото
12:39 19-08-2020
Выпрыгнула из окна 2-го этажа горящей квартиры 10-летняя девочка в Микрорайоне Бердска. Место прыжка на фото
БердскОткрылись детсады с 17 августа в Бердске: Как детсадовцу не подцепить COVID-19, читайте в чек-листе
12:30 19-08-2020
Открылись детсады с 17 августа в Бердске: Как детсадовцу не подцепить COVID-19, читайте в чек-листе