Словесный понос: после перебранки взял ножик и убил братьев-близнецов

По версии следствия, в начале декабря 2019 года обвиняемый распивал спиртные напитки в гостях у своих знакомых - двух братьев, 1980 года рождения.

После драки мужчина ушел домой, взял нож и, вернувшись в дом к потерпевшим

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Коченевского района Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следствия, в начале декабря 2019 года обвиняемый распивал спиртные напитки в гостях у своих знакомых - двух братьев, 1980 года рождения. В ходе распития между мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку. Причиной ссоры стали нравоучения, которые высказал обвиняемый по поводу образа жизни потерпевших. После драки мужчина ушел домой, взял нож и, вернувшись в дом к потерпевшим, нанес им множественные ножевые ранения. От полученных телесных повреждений последние скончались на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru