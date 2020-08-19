Спасет от разрушения и затопления добротные дома на ул. Новой власть Бердска откачкой подземной реки

Вице-мэр Захаров пообещал, что следующий дренажный колодец поставят в районе улицы, терпящей бедствие. Сейчас идут изыскания, делают проект. Расширять дренажную систему для понижения уровня грунтовых вод начнут в 2021 году.

Уровень стоящей в подвале воды можно определить по следам на болотных сапогах - выше метра

Беды жителей ул. Новой в Бердске могут скоро уйти в небытие. Об этом 18 августа рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Владельцы добротных частных домов на ул. Новой уже несколько лет страдают от подтопления грунтовыми водами. Местные жители уверены, что поворот подземной реки в их сторону спровоцировало строительство многоэтажек. Люди устали откачивать воду, чинить канализацию и ремонтировать фундаменты, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Бердчане ждут, когда и где «рванет» - разрушатся их дома. Вода круглый год стоит и тухнет в подвалах, из-за плавающего грунта проваливаются канализационные колодцы и дерьмо течет прямо по улице, рушатся заборы, отмостки и бетонные покрытия дворов.



- Мы живем на пороховой бочке, которая может взорваться в любую минуту! И какие будут последствия, одному Богу известно! - беспокоятся жители ул. Новой.

Они считают, что спасти ситуацию может дренажная система, которую уже построили в частном секторе, чтобы понизить уровень грунтовых вод на нескольких улицах недалеко от Новой. Напомним, что в зоне подтопления находятся порядка 400 частных домов, которые обезопасили посредством сооружения пяти дренажных колодцев.

По словам замглавы Бердска Владимира Захарова, дренажную систему в городе будут расширять. И как раз в направлении ул. Новой.

- Помню, в прошлом году у них было разрушение канализационного колодца. Мы его сделали за счет бюджета. Не исключаю того, что дома подвергаются подтоплению грунтовыми водами. И не исключаю возможности строительства там дренажного колодца, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

По его словам, систему дренажа в Бердске расширяют. Сейчас проектируют новые колодцы на основе геологических изысканий — где их разместить, чтобы отводить грунтовые воды с подтопляемых территорий.

- Один из вариантов — строительство колодца в том районе (ул. Новой). Потому что у нас там зона подтопления — улицы Октябрьская, Гагарина, другие соседние, участок, где стоят ветеранские дома (на ул. Рогачева — прим. ред.). До ул. Новой там 50 метров. Я знаю, что там точно будет стоять колодец. Мы думаем над этим, постепенно решаем проблему. Во всяком случае проектировщик сориентировал нас на тот район. Мы продолжаем работать над дренажной системой, корректируя ее, - пояснил Захаров.

Он подчеркнул, что в 2021 году «разместят еще 5 колодцев в наиболее проблемных местах». Вице-мэр отметил, что дренажная система, установленная в зоне бедствия в 2018 году, показала свою эффективность:

- Там уже никто не качает воду из погребов. Уровень грунтовых вод все больше понизился за два года. И надо систему расширять.

Деньги на сооружение дренажной системы дает федеральная природоохранная программа, бюджет Новосибирской области при софинансировании бердской казны. Напомним, что на установку первых пяти дренажных колодцев потратили около 80 млн рублей.