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4 упрямых мужчины по знаку зодиака, которые пойдут на все ради сохранения отношений. От кого просто так не уйти?

10:41 19.08.2020 Фото: Pixabay
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Многие прекращают свои отношения, как только станет ясно, что все закончилось. Но есть определенные знаки зодиака, которые при всех сложившихся обстоятельствах, склонны буквально держать своих партнеров эмоциональными заложниками.

4 упрямых мужчины по знаку зодиака, которые пойдут на все ради сохранения отношений. От кого просто так не уйти?
Никто не знает их жесткой внутренней натуры, о которой никто даже не догадывается

Решение расстаться этим знакам дается очень непросто. Более того, своим упрямством они не дают развиваться дальше своим партнерам. Какие это знаки?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Телец упрям настолько, что он не отступит от своего мнения. Он привык к однообразию, и ни за что не изменится. Таким упертым он является от природы. И как бы вы не старались его переубедить, что у ваших отношений нет будущего – Тельцы будут настаивать на их продолжении, они станут предлагать сотни вариантов для того, чтобы сохранить ваши отношения, пусть даже зыбкие.

Телец будет пытаться любыми путями исправить сложившуюся ситуацию. Он пойдет на уговоры, на уступки – на что угодно, только бы спасти отношения, даже если они продлились короткое время.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки в социуме считаются милыми и добрыми людьми. Но никто не знает их жесткой внутренней натуры, о которой никто даже не догадывается. Так, у этого знака есть «темная сторона» (как у Луны), и она достаточно выражена. А проявляется темная сторона в том, что Рак играет на чувствах окружающих людей, прекрасно отдавая себе отчет, что это «по- свински», и поступать с людьми так нельзя.

Пытаясь построить отношения, Рак даже в мыслях не может допустить, что они могут быть закончены, даже не начавшись.

Рак старается убедить своего партнера, что все еще может наладиться, надо только немного подождать. Ведь было же в их отношениях и что-то хорошее. Но он того не понимает, что не из-за «хорошего» их отношения они рвутся по всем швам – видимо, было что-то очень плохое, которое и развело их по разные стороны. И склеить «разбитую чашку» практически нереально.

Лев (23 июля — 22 августа)

У Льва совсем другой мотив для продолжения отношений. Этот знак хочет постоянно быть на публике, ему нравится постоянно находиться в окружении фанатов, иметь собственный фан-клуб, где его рассказы будут все слушать с открытыми ртами, а высокомерный Лев будет выслушивать оды в свой адрес: и какой он замечательный, и как его все любят. Но если это внимание ослабевает – Лев сделает все возможное и невозможное, чтобы вернуть к себе любовь и уважение других людей. Просто так своих поклонников он не отпустит.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

От Скорпионов еще никто не уходил просто так. Даже если вам что-то не нравится в ваших отношениях – развязка может и не наступить, если так решит представитель этого знака. Он и только он единственный будет решать: отпускать вас или продолжать отношения.

Он сделает вас эмоциональным заложником и не позволит вам двигаться по жизни дальше самостоятельно. Как вы ему ответите на это – все зависит от вашего решения.

Источник: rsute

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