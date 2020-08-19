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Невменяемый с ножом набросился на 12-летнюю девочку. Вонзал нож в спину и живот

14:45 19.08.2020 Фото: pixabay.com
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С учетом обстоятельств совершенного преступления в ходе следствия в отношении мужчины будет назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы.

Невменяемый с ножом набросился на 12 летнюю девочку. Вонзал нож в спину и живот
В Краснодарском крае задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство девочки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего иностранного гражданина. Он подозревается в покушении на убийство 12-летней девочки (ч.3 ст. 30, п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что днем 18 августа 2020 года девочка с подругой шли в библиотеку, расположенную в 12 микрорайоне города Анапы. По версии следствия, мужчина напал на ребенка и нанес ему удары ножом в область спины и живота, после чего скрылся. Очевидцы произошедшего вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую в больницу, где ей в настоящее время продолжают оказывать необходимую помощь. По имеющимся данным, вторая девочка от действий фигуранта не пострадала.

Благодаря грамотной работе следователя территориального следственного отдела СК России по краю в кратчайший срок подозреваемый был задержан.

В настоящее время с фигурантом продолжает работать следователь, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе устанавливается мотив особо тяжкого преступления в отношении малолетней. С учетом обстоятельств совершенного преступления в ходе следствия в отношении мужчины будет назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы.

Источник: Следком

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