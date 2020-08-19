Забил пожилую пару металлическим прутом. Все видела девочка

В Волгоградской области вынесен приговор за убийство пенсионеров, совершенное 17 лет назад

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 47-летнему рецидивисту. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем).

Следствием и судом установлено, что в середине марта 2002 года подсудимый из Иркутской области поездом прибыл в город Котельниково, где стал стучаться к местным жителям в поисках ночлега и пропитания. Накормить приезжего согласился 85-летний пенсионер, в дом которого без приглашения проследовал злоумышленник. Как только они оказался в жилище, подсудимый схватил металлическую кочергу и нанес ею не менее 15 ударов по голове и телу пожилого человека. В надежде найти что-то ценное он стал обыскивать комнату, но в это время туда зашла сестра потерпевшего. Рецидивист набросился на неё с кулаками. На следующий день престарелых родственников обнаружили соседи, которые сразу же вызвали врачей скорой медицинской помощи. Спустя несколько дней пенсионеры скончались в реанимационном отделении больницы.

В 2002 году в ходе осмотра места происшествия на предметах мебели следователями были обнаружены и изъяты следы пальцев рук, но лишь спустя 17 лет удалось установить, что принадлежат они свидетелю событий - жительнице Иркутской области, которой на момент совершения преступления было всего 14 лет. Именно эта информация стала отправной точкой в раскрытии преступления. Следователи второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет) регионального управления СКР совместно с оперативными сотрудниками Главка полиции выяснили, что весной 2002 года подсудимый в Иркутске по национальным обычаям выкрал несовершеннолетнюю, которую поездом вез в Волгоград для знакомства с родителями, но, не доехав до областного центра, пара вышла на железнодорожной станции в Котельниково. Пока рецидивист расправлялся с пожилыми людьми, стоявшая рядом девочка держалась за шкаф, не догадываясь, что оставляет важные для следствия улики.

В ходе дальнейших следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что сам злоумышленник под именем своего брата отбывает наказание в местах лишения свободы в Свердловской области. Он был этапирован в Волгоград, где следователям удалось не только доказать его причастность к совершению преступления 17-летней давности, но и с помощью судебных экспертиз подтвердить его настоящую личность.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, отбывать которое он будет в исправительной колонии строго режима.

Источник: Следком