Мамка-пропойца: утонули в пруду двое малышей

Мать детей была в запое. Некогда было смотреть за малышами 3 и 7 лет.

Дети провалились под лед и утонули

Спасский районный суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летней жительницы с. Летно-Хвалынское Спасского района Приморского края, по вине которой погибли двое детей.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2019 года в с. Летно-Хвалынское Спасского района Приморского края женщина отстранилась от исполнения своих родительских обязанностей и в течение дня распивала спиртные напитки. В это время ее малолетние дети 3 и 7 лет прошли на заледенелый пруд, вышли на лед и провалились. В силу своего малолетнего возраста они не смогли выбраться из воды и утонули.

Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) и приговорил ее к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Источник: Следком