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К пенсии шахтёрам добавили угля - настоящего. Для печи

14:30 19.08.2020 Фото: pixabay.com
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Все бывшие шахтёры, имеющие не менее 10 лет стажа на угольных разрезах или в шахтах, получат дополнительную соцподдержку в виде бесплатного обеспечения углём.

К пенсии шахтёрам добавили угля настоящего. Для печи
Ранее «угольный паёк» могли получить только горняки, которые отработали в профессии минимум 10 лет

Все бывшие шахтёры, имеющие не менее 10 лет стажа на угольных разрезах или в шахтах, получат дополнительную соцподдержку в виде бесплатного обеспечения углём. Соответствующее постановление Правительства РФ вступает в силу 19 августа.

Речь идёт о пенсионерах, которые живут в домах с печным отоплением. Напомним, 1 мая прошлого года вступили в силу соответствующие поправки в федеральный закон, регулирующий социальную защиту работников угольной промышленности. Сейчас Правительство внесло аналогичные поправки в постановление, посвящённое реструктуризации угольной промышленности.

Ранее «угольный паёк» могли получить только горняки, которые отработали в профессии минимум 10 лет и ушли на заслуженный отдых с работающей шахты или угольного разреза. Теперь же бесплатное топливо для своих домов получат также пенсионеры, которые работали на шахтах с госучастием, впоследствии ликвидированных, в том числе в связи с преобразованием и банкротством.

После смерти таких пенсионеров их вдовы (вдовцы) продолжат получать бесплатный уголь, следует из постановления.

Источник: pnp.ru

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От редакции

У вас печное отопление?

Аноним, 19 августа 2020 14:56
это, что новость??????Пенсионеры Кузбасса всегда имели и имеют льготу по обеспечению бесплатным углем, есть квота, кажется по 5 тонн на пенсионера. Это было и при СССР, а после распада так и сохранилась. А кто бы ее отменил??? Шахтеры ребята дружные.

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