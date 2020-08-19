К пенсии шахтёрам добавили угля - настоящего. Для печи

Все бывшие шахтёры, имеющие не менее 10 лет стажа на угольных разрезах или в шахтах, получат дополнительную соцподдержку в виде бесплатного обеспечения углём.

Ранее «угольный паёк» могли получить только горняки, которые отработали в профессии минимум 10 лет

Все бывшие шахтёры, имеющие не менее 10 лет стажа на угольных разрезах или в шахтах, получат дополнительную соцподдержку в виде бесплатного обеспечения углём. Соответствующее постановление Правительства РФ вступает в силу 19 августа.

Речь идёт о пенсионерах, которые живут в домах с печным отоплением. Напомним, 1 мая прошлого года вступили в силу соответствующие поправки в федеральный закон, регулирующий социальную защиту работников угольной промышленности. Сейчас Правительство внесло аналогичные поправки в постановление, посвящённое реструктуризации угольной промышленности.

Ранее «угольный паёк» могли получить только горняки, которые отработали в профессии минимум 10 лет и ушли на заслуженный отдых с работающей шахты или угольного разреза. Теперь же бесплатное топливо для своих домов получат также пенсионеры, которые работали на шахтах с госучастием, впоследствии ликвидированных, в том числе в связи с преобразованием и банкротством.

После смерти таких пенсионеров их вдовы (вдовцы) продолжат получать бесплатный уголь, следует из постановления.

Источник: pnp.ru