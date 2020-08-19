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"Вам в помощь только две ладошки": Для секса без отношений ищет постоянную девушку житель Бердска

17:00 19.08.2020, Максим Степанищев Фото: pixabay
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Пользователи соцсети предположили, что женщины не умеют постоянно встречаться только ради удовольствия. Кто-то посоветовал поискать такую даму в соседнем Искитиме.

Вам в помощь только две ладошки: Для секса без отношений ищет постоянную девушку житель Бердска
В Подслушано в Бердске обсуждают ветреные отношения
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Вам в помощь только две ладошки: Для секса без отношений ищет постоянную девушку житель Бердска

"Вам в помощь только две ладошки": Для секса без отношений ищет постоянную девушку житель Бердска"Засрёшь всю хату, в ванной все полки займешь": Не позволяет жить в своей квартире любимой девушке житель БердскаЕщё 153 новостей

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Вчера, 18 августа, анонимный пользователь “ВКонтакте” в сообществе “Подслушано Бердск” задал вопрос: “Как найти девушку чисто для секса? Постоянную партнёршу. Норм выглядела чтобы.”

- Не умеют женщины так делать, чисто ради секса и постоянно встречаться. Это приведёт к тому, что она в тебя влюбится, - пишет Анастасия. - Такие отношения бывают. И я лично знаю многих, кто так живёт. Может быть и есть у них чувства помимо секса, но они не бегут в ЗАГС и не рвутся побыстрее съехаться, чтобы варить борщи и собирать носки.

-Если смотреть на баб... то да, наверное, не очень, а девушек симпатичных предостаточно и хорошо, что вы на них внимание не обращаете со своим ЧСВ. Так что вам в помощь только две ладошки, - отвечает на анонимку Леля.

Павел предложил выход из положения:

- В Искитиме можно поискать, например, всё-таки районный центр.

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Девушки нужны только для секса?

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