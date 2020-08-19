Коса COVID-19: 5 зараженных умерли за 24 часа на 19 августа 2020 в Новосибирской области

Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 63 года и женщины в возрасте 56 лет, 61 год, 70 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 324 человека.

В отделениях реанимации находятся 60 человек. На ИВЛ – 11 пациентов

По данным оперативного штаба на утро 19 августа в регионе зарегистрировано 10 775 случаев заражения COVID-19 (+51 за последние сутки), в том числе инфицировано 656 детей. 9 458 пациентов выписаны с выздоровлением (+73 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 63 года и женщины в возрасте 56 лет, 61 год, 70 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 324 человека.

В отделениях реанимации находятся 60 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.

Госпитализированы 25 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 093.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 541 пациент.

Всего в Новосибирской области провели 377 692 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 556 жителей региона, 34 177 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1885 обращений, госпитализированы 35 человек.