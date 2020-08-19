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Коса COVID-19: 5 зараженных умерли за 24 часа на 19 августа 2020 в Новосибирской области

13:18 19.08.2020 Фото: https://www.publicdomainpictures.ne
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Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 63 года и женщины в возрасте 56 лет, 61 год, 70 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 324 человека.

Коса COVID 19: 5 зараженных умерли за 24 часа на 19 августа 2020 в Новосибирской области
В отделениях реанимации находятся 60 человек. На ИВЛ – 11 пациентов
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Коса COVID 19: 5 зараженных умерли за 24 часа на 19 августа 2020 в Новосибирской области

Коса COVID-19: 5 зараженных умерли за 24 часа на 19 августа 2020 в Новосибирской областиИдет вверх: +73 за сутки новых ковидных больных. Всего заразились 10775 человек в Новосибирской областиЕщё 1897 новостей

По данным оперативного штаба на утро 19 августа в регионе зарегистрировано 10 775 случаев заражения COVID-19 (+51 за последние сутки), в том числе инфицировано 656 детей. 9 458 пациентов выписаны с выздоровлением (+73 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 63 года и женщины в возрасте 56 лет, 61 год, 70 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 324 человека.

В отделениях реанимации находятся 60 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.

Госпитализированы 25 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 093.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 541 пациент.

Всего в Новосибирской области провели 377 692 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 556 жителей региона, 34 177 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1885 обращений, госпитализированы 35 человек.

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