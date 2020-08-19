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Тихановская призвала ЕС поддержать "пробуждение" страны

15:16 19.08.2020 Фото: pixabay.com
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И не признавать результаты выборов

Тихановская призвала ЕС поддержать пробуждение страны
Тихановская призвала Евросоюз не признавать результаты выборов

Светлана Тихановская призвала Евросоюз не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии и поддержать "пробуждение" страны. Она записала соответствующее обращение на английском.

В заявлении она вкратце описала происходящее и сделала вывод, что президент Александр Лукашенко "потерял всякую легитимность" в глазах сограждан и всего мира. Она добавила, что ради упрощения трансфера власти в стране она инициировала создание координационного совета.

19 августа главы государств и правительств ЕС проведут внеочередное видеосовещание, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии.

Председатель Евросовета Шарль Мишель 17 августа пригласил их на эту дискуссию, цель которой - выработать оптимальную реакцию на происходящее и не допустить вмешательства извне.

"Народ Белоруссии имеет право определять свое будущее. Для этого необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог. Руководство Белоруссии должно отражать волю народа. Не должно быть постороннего вмешательства", - написал Мишель в приглашении.

Президентские выборы он назвал несвободными и несправедливыми, а применение насилия к протестующим - неприемлемым.

Накануне виртуального саммита Мишель обсудил белорусскую ситуацию с президентом России Владимиром Путиным. "Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии", - написал глава Евросовета после этого разговора. Источник в институтах ЕС сообщил после этой беседы, что одним из вариантов стороны видят предложение помощи диалогу со стороны ОБСЕ.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подтвердил 17 августа, что ЕС "работает над новыми санкционными списками в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов" в Белоруссии. На видеоконференции он обещал доложить о результатах.

Источник: Интерфакс

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От редакции

Как поведет себя ЕС?

Аноним, 19 августа 2020 15:27
ну да, ну да! Проигравшая выборы желает утвердиться на пьедестале... Кто бы сомневался? Тем более сидя за границей и читая методички поляков.

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