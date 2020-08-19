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Сократили отряд вдвое: Дождь не помешал поднять останки 6 бойцов "Кондору" Бердска, заявил Алексей Батенев

17:01 19.08.2020, Максим Степанищев Фото: Курьер. Среда. Бердск
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19 августа завершилось традиционная поисковая экспедиция отряда в Тверскую область.

Сократили отряд вдвое: Дождь не помешал поднять останки 6 бойцов Кондору Бердска, заявил Алексей Батенев
Поисковый отряд "Кондор" на ежегодной Вахте памяти

Сегодня, 19 августа, отряд “Кондор” вернулся в Бердск с раскопок в Тверской области, глава города лично встретил поисковиков.

Традиционно “Кондор” совершает экспедицию летом в Тверскую область, чтобы поднять останки бойцов вблизи города Белый. Желание осуществить поездку в этом году стояло под вопросом из-за эпидемии коронавируса, однако, 26 июля отряд все-таки отправился на раскопки, но с условием - урезать число членов отряда в 2 раза. В этот раз в него вошли только 15 человек, достигшие совершеннолетнего возраста.

Командир отряда Алексей Батенев рассказал "Курьер. Среда. Бердск", что поездка прошла удачно:

- Тяжело - подвела погода. Но для нас она не является причиной невыхода на раскопки. Первую половину месяца лили дожди, порой, приходилось вести раскопки в грязи.

В этом году отряд “Кондор” отыскал тела 6 бойцов, предположительно, воевавших на фронте Великой Отечественной войны. Церемония захоронения останков в этом году прошла 13 августа в присутствии ветеранов, администрации и жителей города Белый. Эта поездка стала уже 19 на счету отряда.

Сократили отряд вдвое: Дождь не помешал поднять останки 6 бойцов Кондору Бердска, заявил Алексей Батенев
Сократили отряд вдвое: Дождь не помешал поднять останки 6 бойцов Кондору Бердска, заявил Алексей Батенев
Сократили отряд вдвое: Дождь не помешал поднять останки 6 бойцов Кондору Бердска, заявил Алексей Батенев
Сократили отряд вдвое: Дождь не помешал поднять останки 6 бойцов Кондору Бердска, заявил Алексей Батенев
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