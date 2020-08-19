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SOS: девушка без трех передних зубов пропала в Новосибирске. Посмотри фото!

15:24 19.08.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Бобровская Мария 14 июня 2019 года ушла от дома № 29 по улице Ипподромской в неизвестном направлении, и до настоящего времени о ее местонахождении неизвестно.

[captio54.мвд.рфn id="attachment_591866" align="aligncenter" width="809"]SOS: девушка без трех передних зубов пропала в Новосибирске. Посмотри фото! Приметы пропавшей: на вид 30 лет, рост 158 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза голубые, на левом ухе и под левой лопаткой шрамы. На верхней челюсти отсутствуют три передних зуба.
Отделом полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается без вести пропавшая Бобровская Мария Александровна 25.07.1983 г.р., которая 14 июня 2019 года ушла от дома № 29 по улице Ипподромской в неизвестном направлении, и до настоящего времени о ее местонахождении неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 30 лет, рост 158 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза голубые, на левом ухе и под левой лопаткой шрамы. На верхней челюсти отсутствуют три передних зуба.

Была одета в куртку темно-синего цвета, джинсы синего цвета с белыми вставками, кроссовки на липучке голубого цвета. Также при ней находилась сумка среднего размера из черного кожзаменителя.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении М.А.Бобровской, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-21-65, 232-21-45, 8-923-104-17-77.

Источник: МВД по НСО

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