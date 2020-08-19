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Наталья Подольская перестала скрывать беременность: "Пресняковых должно быть много"

15:23 19.08.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CD3pawYoPgG/
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Наталья с супругом Владимиром Пресняковым давно признавались, что мечтают о дочке.

Наталья Подольская перестала скрывать беременность: Пресняковых должно быть много
Совсем недавно пара отрицала беременность
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
Наталья Подольская перестала скрывать беременность: Пресняковых должно быть много

Наталья Подольская перестала скрывать беременность: "Пресняковых должно быть много"Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочериЕщё 11 новостей

Недавно мы сообщали, что поклонники гадали и подозревали, что Наталья Подольская находится в положении, но пара никак не комментировала данное заявление. Сейчас же все стало ясно, звезда перестала скрывать свое интересное положение. Певица поделилась с поклонникам радостной новостью.

На своей странице  в инстаграм заветный кадр с округлившимся животиком звезда подписала просто и лаконично:

Просто я считаю , что Пресняковых должно быть много ❤️

Наталья с супругом Владимиром Пресняковым давно признавались, что мечтают о дочке, но только время покажет, суждено ли осуществить желаемое, пока что, пол ребенка супруги скрывают.

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Доброе утро ☀️ #regnumcarya

Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

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