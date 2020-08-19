Наталья Подольская перестала скрывать беременность: "Пресняковых должно быть много"

Наталья с супругом Владимиром Пресняковым давно признавались, что мечтают о дочке.

Совсем недавно пара отрицала беременность

Недавно мы сообщали, что поклонники гадали и подозревали, что Наталья Подольская находится в положении, но пара никак не комментировала данное заявление. Сейчас же все стало ясно, звезда перестала скрывать свое интересное положение. Певица поделилась с поклонникам радостной новостью.

На своей странице в инстаграм заветный кадр с округлившимся животиком звезда подписала просто и лаконично:

Просто я считаю , что Пресняковых должно быть много ❤️

Наталья с супругом Владимиром Пресняковым давно признавались, что мечтают о дочке, но только время покажет, суждено ли осуществить желаемое, пока что, пол ребенка супруги скрывают.