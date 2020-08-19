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"Как корова на льду": Ольга Бузова встала на коньки в ледовом шоу с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым

15:04 19.08.2020 Фото: https://www.instagram.com/buzova86/
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Девушка признается, что чувствует себя на льду неуверенно, но поддержка зрителей дает ей силы и храбрость идти до конца.

Как корова на льду: Ольга Бузова встала на коньки в ледовом шоу с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым
В ледовом шоу Ольга выступит с олимпийским чемпионом

Совсем скоро зрители увидят Ольгу в новом образе, теперь она стала фигуристкой.

34-летняя звезда стала участницей нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Ольга все свое время тратит на тренировки, порой изнурительные и изматывающие. Девушка признается, что чувствует себя на льду неуверенно, но поддержка зрителей дает ей силы и храбрость идти до конца.

Мне даётся всё это очень сложно, так как я в своей жизни до этого стояла на коньках только в детстве... Последний раз в лет шесть, ну и пару раз типа съездила на каток и постояла у бортика. Пока ощущение, что я как корова на льду, не проходит, но вы знаете, какая я упорная и какой боец, - сообщает Ольга.

 Поклонники с радостью восприняли новость об участии любимой звезды в подобном шоу:
-Оленька, ты такая молодец! Всё получится!;
-Ого! Так круто! Держим за тебя кулачки!;
-Будь осторожна, мы за тебя переживаем и болеем!;
-Не перестаёшь нас удивлять!;
-Буду смотреть обязательно!
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Всем привет! ⠀ Мы рады объявить о запуске нового сезона проекта «Ледниковый период» ⠀ Нам писали, спрашивали - и вот, спустя столько лет, мы снова с вами! ⠀ В этом сезоне будет много сюрпризов, порадует вас и состав участников. Так, например, мы уже заглянули на тренировку к @buzova86 и @dmitry_solovyev ⠀ Желаем Ольге и Дмитрию продуктивных тренировок и удачи в нашем проекте! #ледниковыйпериод #первыйканал

Публикация от Ледниковый период (@ice_1tv)

В своем инстаграм певица написала:

С гордостью и трепетом представляю Вам моего партнёра на проекте «Ледниковый период» ⛸ им стал олимпийский чемпион, чемпион Европы - талантливый Дмитрий Соловьев ☺️ держа его за руку, и с его колоссальной поддержкой, я буду выступать в новом незабываемом сезоне ☺️ @dmitry_solovyev Дима, спасибо тебе за твою отдачу и огромную работу, которую ты проводишь со мной на льду✊ за твоё терпение и ежесекундную поддержу я сделаю всё возможное, чтобы тебя не подвести Месяц назад я начала с нуля ⛸ впервые за много лет вообще надела коньки .

И благодаря потрясающему Илье Авербуху @averbukhofficial и его команде, я уже начинаю увереннее чувствовать себя на льду .

Я очень нервничаю, но я буду стараться изо всех сил, чтобы вас удивлять ⛸ Пожелайте нам удачи

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