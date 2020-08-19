4 828 человек заболели коронавирусом за сутки на 19.08.2020 в России. Чуть больше, чем вчера

Накануне во вторник в России было зафиксировано 4 748 новых случаев - минимальное значение с апреля.

Коронавирус беспощаден

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4 828 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба.

Четвертый день подряд прирост держится ниже отметки в 5 тыс. инфицированных. Накануне во вторник в России было зафиксировано 4 748 новых случаев - минимальное значение с апреля.

За сутки умерли 117 пациентов, выздоровели 6 795 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрирован 937 321 случай коронавирусной инфекции, 15 989 умерших и 749 423 выписанных. Лечение продолжают 171 909 пациентов.

Карта выхода из самоизоляции

Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием.

Карта этапов снятия ограничений составлена на основе данных органов власти субъектов РФ. Данные обновляются раз в неделю. Последнее обновление - 17.08.2020

Регион Выявлено Новые Активные ? Выздоровело Умерло Москва 254448 691 49402 200359 4687 Московская область 66384 151 15309 49920 1155 Санкт-Петербург 34487 162 7401 24793 2293 Нижегородская область 26132 138 2555 23139 438 Свердловская область 23842 147 4211 19249 382 Ханты-Мансийский АО 18747 83 1779 16815 153 Иркутская область 15775 111 3940 11596 239 Красноярский край 15517 115 2440 12679 398 Ростовская область 15377 126 2274 12805 298 Воронежская область 12954 107 1387 11467 100 Челябинская область 12875 71 4294 8480 101 Ямало-Ненецкий автономный округ 12760 72 726 11950 84 Мурманская область 12046 65 2783 9134 129 Саратовская область 11211 95 4061 7083 67 Ульяновская область 11025 91 3072 7880 73 Волгоградская область 10939 87 3708 7151 80 Алтайский край 10887 85 1523 9257 107 Новосибирская область 10775 51 993 9458 324 Ставропольский край 10480 135 3284 6993 203 Республика Дагестан 10210 59 606 9130 474 Краснодарский край 10161 86 1457 8556 148 Архангельская область 9988 67 1076 8671 241 Хабаровский край 9229 70 2043 7103 83 Тульская область 8914 29 1006 7611 297 Оренбургская область 8885 98 1583 7235 67 Омская область 8776 92 2099 6541 136 Приморский край 8616 89 1596 6921 99 Брянская область 7889 20 1448 6406 35 Самарская область 7706 43 1690 5895 121 Калужская область 7702 23 1177 6465 60 Пензенская область 7448 49 256 7093 99 Республика Башкортостан 7402 35 821 6554 27 Республика Чувашия 7378 36 1309 6001 68 Тюменская область 7177 49 387 6762 28 Пермский край 7172 61 1942 5038 192 Ивановская область 6974 33 1128 5734 112 Белгородская область 6854 47 818 5985 51 Республика Саха (Якутия) 6847 48 1073 5705 69 Рязанская область 6827 29 739 6049 39 Ярославская область 6772 40 707 6033 32 Курская область 6741 30 1098 5592 51 Республика Тыва 6549 29 697 5792 60 Орловская область 6520 41 1434 4986 100 Тамбовская область 6477 22 1019 5414 44 Ленинградская область 6455 28 1613 4772 70 Кабардино-Балкарская Республика 6273 17 305 5893 75 Республика Коми 6191 43 1073 5042 76 Республика Татарстан 6161 28 1117 5013 31 Владимирская область 6017 23 522 5304 191 Смоленская область 5974 12 899 4954 121 Кировская область 5802 57 1031 4682 89 Кемеровская область 5306 91 1562 3723 21 Астраханская область 5264 35 759 4444 61 Тверская область 5114 24 917 4024 173 Томская область 5110 42 1172 3884 54 Республика Мордовия 5078 31 1088 3952 38 Липецкая область 4867 17 444 4399 24 Республика Северная Осетия — Алания 4712 12 343 4302 67 Республика Бурятия 4699 36 559 4098 42 Карачаево-Черкесская Республика 4688 18 694 3969 25 Забайкальский край 4338 15 256 4031 51 Псковская область 4242 27 1129 3053 60 Республика Ингушетия 4095 26 435 3585 75 Новгородская область 4092 22 1092 2928 72 Республика Марий Эл 4061 16 435 3590 36 Сахалинская область 3752 57 1639 2113 0 Камчатский край 3654 13 512 3100 42 Республика Калмыкия 3472 59 1024 2402 46 Республика Хакасия 3195 18 225 2932 38 Калининградская область 3179 9 559 2565 55 Республика Адыгея 3161 17 508 2629 24 Амурская область 3118 20 383 2688 47 Костромская область 2993 18 885 2071 37 Вологодская область 2985 33 488 2467 30 Удмуртская Республика 2849 30 466 2347 36 Республика Карелия 2752 28 876 1861 15 Курганская область 2703 24 375 2313 15 Чеченская Республика 2205 5 670 1498 37 Республика Алтай 1884 14 262 1615 7 Республика Крым 1820 36 514 1282 24 Магаданская область 1701 13 392 1293 16 Еврейская автономная область 585 1 51 525 9 Севастополь 435 2 82 339 14 Ненецкий автономный округ 299 2 194 105 0 Чукотский автономный округ 165 1 8 156 1

Источник: стопкоронавирус.рф