4 828 человек заболели коронавирусом за сутки на 19.08.2020 в России. Чуть больше, чем вчера

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4 828 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба.
Четвертый день подряд прирост держится ниже отметки в 5 тыс. инфицированных. Накануне во вторник в России было зафиксировано 4 748 новых случаев - минимальное значение с апреля.
За сутки умерли 117 пациентов, выздоровели 6 795 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрирован 937 321 случай коронавирусной инфекции, 15 989 умерших и 749 423 выписанных. Лечение продолжают 171 909 пациентов.
Карта выхода из самоизоляции
Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием.
Карта этапов снятия ограничений составлена на основе данных органов власти субъектов РФ. Данные обновляются раз в неделю. Последнее обновление - 17.08.2020
|Регион
|Выявлено
|Новые
|Активные
?
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|254448
|691
|49402
|200359
|4687
|Московская область
|66384
|151
|15309
|49920
|1155
|Санкт-Петербург
|34487
|162
|7401
|24793
|2293
|Нижегородская область
|26132
|138
|2555
|23139
|438
|Свердловская область
|23842
|147
|4211
|19249
|382
|Ханты-Мансийский АО
|18747
|83
|1779
|16815
|153
|Иркутская область
|15775
|111
|3940
|11596
|239
|Красноярский край
|15517
|115
|2440
|12679
|398
|Ростовская область
|15377
|126
|2274
|12805
|298
|Воронежская область
|12954
|107
|1387
|11467
|100
|Челябинская область
|12875
|71
|4294
|8480
|101
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|12760
|72
|726
|11950
|84
|Мурманская область
|12046
|65
|2783
|9134
|129
|Саратовская область
|11211
|95
|4061
|7083
|67
|Ульяновская область
|11025
|91
|3072
|7880
|73
|Волгоградская область
|10939
|87
|3708
|7151
|80
|Алтайский край
|10887
|85
|1523
|9257
|107
|Новосибирская область
|10775
|51
|993
|9458
|324
|Ставропольский край
|10480
|135
|3284
|6993
|203
|Республика Дагестан
|10210
|59
|606
|9130
|474
|Краснодарский край
|10161
|86
|1457
|8556
|148
|Архангельская область
|9988
|67
|1076
|8671
|241
|Хабаровский край
|9229
|70
|2043
|7103
|83
|Тульская область
|8914
|29
|1006
|7611
|297
|Оренбургская область
|8885
|98
|1583
|7235
|67
|Омская область
|8776
|92
|2099
|6541
|136
|Приморский край
|8616
|89
|1596
|6921
|99
|Брянская область
|7889
|20
|1448
|6406
|35
|Самарская область
|7706
|43
|1690
|5895
|121
|Калужская область
|7702
|23
|1177
|6465
|60
|Пензенская область
|7448
|49
|256
|7093
|99
|Республика Башкортостан
|7402
|35
|821
|6554
|27
|Республика Чувашия
|7378
|36
|1309
|6001
|68
|Тюменская область
|7177
|49
|387
|6762
|28
|Пермский край
|7172
|61
|1942
|5038
|192
|Ивановская область
|6974
|33
|1128
|5734
|112
|Белгородская область
|6854
|47
|818
|5985
|51
|Республика Саха (Якутия)
|6847
|48
|1073
|5705
|69
|Рязанская область
|6827
|29
|739
|6049
|39
|Ярославская область
|6772
|40
|707
|6033
|32
|Курская область
|6741
|30
|1098
|5592
|51
|Республика Тыва
|6549
|29
|697
|5792
|60
|Орловская область
|6520
|41
|1434
|4986
|100
|Тамбовская область
|6477
|22
|1019
|5414
|44
|Ленинградская область
|6455
|28
|1613
|4772
|70
|Кабардино-Балкарская Республика
|6273
|17
|305
|5893
|75
|Республика Коми
|6191
|43
|1073
|5042
|76
|Республика Татарстан
|6161
|28
|1117
|5013
|31
|Владимирская область
|6017
|23
|522
|5304
|191
|Смоленская область
|5974
|12
|899
|4954
|121
|Кировская область
|5802
|57
|1031
|4682
|89
|Кемеровская область
|5306
|91
|1562
|3723
|21
|Астраханская область
|5264
|35
|759
|4444
|61
|Тверская область
|5114
|24
|917
|4024
|173
|Томская область
|5110
|42
|1172
|3884
|54
|Республика Мордовия
|5078
|31
|1088
|3952
|38
|Липецкая область
|4867
|17
|444
|4399
|24
|Республика Северная Осетия — Алания
|4712
|12
|343
|4302
|67
|Республика Бурятия
|4699
|36
|559
|4098
|42
|Карачаево-Черкесская Республика
|4688
|18
|694
|3969
|25
|Забайкальский край
|4338
|15
|256
|4031
|51
|Псковская область
|4242
|27
|1129
|3053
|60
|Республика Ингушетия
|4095
|26
|435
|3585
|75
|Новгородская область
|4092
|22
|1092
|2928
|72
|Республика Марий Эл
|4061
|16
|435
|3590
|36
|Сахалинская область
|3752
|57
|1639
|2113
|0
|Камчатский край
|3654
|13
|512
|3100
|42
|Республика Калмыкия
|3472
|59
|1024
|2402
|46
|Республика Хакасия
|3195
|18
|225
|2932
|38
|Калининградская область
|3179
|9
|559
|2565
|55
|Республика Адыгея
|3161
|17
|508
|2629
|24
|Амурская область
|3118
|20
|383
|2688
|47
|Костромская область
|2993
|18
|885
|2071
|37
|Вологодская область
|2985
|33
|488
|2467
|30
|Удмуртская Республика
|2849
|30
|466
|2347
|36
|Республика Карелия
|2752
|28
|876
|1861
|15
|Курганская область
|2703
|24
|375
|2313
|15
|Чеченская Республика
|2205
|5
|670
|1498
|37
|Республика Алтай
|1884
|14
|262
|1615
|7
|Республика Крым
|1820
|36
|514
|1282
|24
|Магаданская область
|1701
|13
|392
|1293
|16
|Еврейская автономная область
|585
|1
|51
|525
|9
|Севастополь
|435
|2
|82
|339
|14
|Ненецкий автономный округ
|299
|2
|194
|105
|0
|Чукотский автономный округ
|165
|1
|8
|156
|1
Источник: стопкоронавирус.рф