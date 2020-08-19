19.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

4 828 человек заболели коронавирусом за сутки на 19.08.2020 в России. Чуть больше, чем вчера

15:12 19.08.2020
0

Накануне во вторник в России было зафиксировано 4 748 новых случаев - минимальное значение с апреля.

4 828 человек заболели коронавирусом за сутки на 19.08.2020 в России. Чуть больше, чем вчера
Коронавирус беспощаден
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
4 828 человек заболели коронавирусом за сутки на 19.08.2020 в России. Чуть больше, чем вчера

4 828 человек заболели коронавирусом за сутки на 19.08.2020 в России. Чуть больше, чем вчераКоса COVID-19: 5 зараженных умерли за 24 часа на 19 августа 2020 в Новосибирской областиЕщё 1898 новостей

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4 828 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба.

Четвертый день подряд прирост держится ниже отметки в 5 тыс. инфицированных. Накануне во вторник в России было зафиксировано 4 748 новых случаев - минимальное значение с апреля.

За сутки умерли 117 пациентов, выздоровели 6 795 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрирован 937 321 случай коронавирусной инфекции, 15 989 умерших и 749 423 выписанных. Лечение продолжают 171 909 пациентов.

Карта выхода из самоизоляции
Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием.

Карта этапов снятия ограничений составлена на основе данных органов власти субъектов РФ. Данные обновляются раз в неделю. Последнее обновление - 17.08.2020

Регион Выявлено Новые Активные

?
 Выздоровело Умерло
Москва  254448 691  49402  200359  4687
Московская область  66384 151  15309  49920  1155
Санкт-Петербург  34487 162  7401  24793  2293
Нижегородская область  26132 138  2555  23139  438
Свердловская область  23842 147  4211  19249  382
Ханты-Мансийский АО  18747 83  1779  16815  153
Иркутская область  15775 111  3940  11596  239
Красноярский край  15517 115  2440  12679  398
Ростовская область  15377 126  2274  12805  298
Воронежская область  12954 107  1387  11467  100
Челябинская область  12875 71  4294  8480  101
Ямало-Ненецкий автономный округ  12760 72  726  11950  84
Мурманская область  12046 65  2783  9134  129
Саратовская область  11211 95  4061  7083  67
Ульяновская область  11025 91  3072  7880  73
Волгоградская область  10939 87  3708  7151  80
Алтайский край  10887 85  1523  9257  107
Новосибирская область  10775 51  993  9458  324
Ставропольский край  10480 135  3284  6993  203
Республика Дагестан  10210 59  606  9130  474
Краснодарский край  10161 86  1457  8556  148
Архангельская область  9988 67  1076  8671  241
Хабаровский край  9229 70  2043  7103  83
Тульская область  8914 29  1006  7611  297
Оренбургская область  8885 98  1583  7235  67
Омская область  8776 92  2099  6541  136
Приморский край  8616 89  1596  6921  99
Брянская область  7889 20  1448  6406  35
Самарская область  7706 43  1690  5895  121
Калужская область  7702 23  1177  6465  60
Пензенская область  7448 49  256  7093  99
Республика Башкортостан  7402 35  821  6554  27
Республика Чувашия  7378 36  1309  6001  68
Тюменская область  7177 49  387  6762  28
Пермский край  7172 61  1942  5038  192
Ивановская область  6974 33  1128  5734  112
Белгородская область  6854 47  818  5985  51
Республика Саха (Якутия)  6847 48  1073  5705  69
Рязанская область  6827 29  739  6049  39
Ярославская область  6772 40  707  6033  32
Курская область  6741 30  1098  5592  51
Республика Тыва  6549 29  697  5792  60
Орловская область  6520 41  1434  4986  100
Тамбовская область  6477 22  1019  5414  44
Ленинградская область  6455 28  1613  4772  70
Кабардино-Балкарская Республика  6273 17  305  5893  75
Республика Коми  6191 43  1073  5042  76
Республика Татарстан  6161 28  1117  5013  31
Владимирская область  6017 23  522  5304  191
Смоленская область  5974 12  899  4954  121
Кировская область  5802 57  1031  4682  89
Кемеровская область  5306 91  1562  3723  21
Астраханская область  5264 35  759  4444  61
Тверская область  5114 24  917  4024  173
Томская область  5110 42  1172  3884  54
Республика Мордовия  5078 31  1088  3952  38
Липецкая область  4867 17  444  4399  24
Республика Северная Осетия — Алания  4712 12  343  4302  67
Республика Бурятия  4699 36  559  4098  42
Карачаево-Черкесская Республика  4688 18  694  3969  25
Забайкальский край  4338 15  256  4031  51
Псковская область  4242 27  1129  3053  60
Республика Ингушетия  4095 26  435  3585  75
Новгородская область  4092 22  1092  2928  72
Республика Марий Эл  4061 16  435  3590  36
Сахалинская область  3752 57  1639  2113  0
Камчатский край  3654 13  512  3100  42
Республика Калмыкия  3472 59  1024  2402  46
Республика Хакасия  3195 18  225  2932  38
Калининградская область  3179 9  559  2565  55
Республика Адыгея  3161 17  508  2629  24
Амурская область  3118 20  383  2688  47
Костромская область  2993 18  885  2071  37
Вологодская область  2985 33  488  2467  30
Удмуртская Республика  2849 30  466  2347  36
Республика Карелия  2752 28  876  1861  15
Курганская область  2703 24  375  2313  15
Чеченская Республика  2205 5  670  1498  37
Республика Алтай  1884 14  262  1615  7
Республика Крым  1820 36  514  1282  24
Магаданская область  1701 13  392  1293  16
Еврейская автономная область  585 1  51  525  9
Севастополь  435 2  82  339  14
Ненецкий автономный округ  299 2  194  105  0
Чукотский автономный округ  165 1  8  156  1

Источник: стопкоронавирус.рф

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет и дальше рост?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Гром" заломил наркоторговца. Крупного
16:00 19-08-2020
Праздник Преображения Господня 19 августа 2020 года: Традиции и запреты великого дня 3
16:00 19-08-2020
Праздник Преображения Господня 19 августа 2020 года: Традиции и запреты великого дня
БердскВ тяжелом состоянии в реанимации 2 из 5 пострадавших в жуткой аварии на трассе Р-256 около вокзала Бердска
15:56 19-08-2020
В тяжелом состоянии в реанимации 2 из 5 пострадавших в жуткой аварии на трассе Р-256 около вокзала Бердска
Узнай, 12 главных православных праздников! Все важные торжества от Рождества до Успения
15:38 19-08-2020
Узнай, 12 главных православных праздников! Все важные торжества от Рождества до Успения
100 лет вместе: Сенсационная пара, которой удалось дожить до Красной свадьбы
15:34 19-08-2020
100 лет вместе: Сенсационная пара, которой удалось дожить до Красной свадьбы
Забил пожилую пару металлическим прутом. Все видела девочка
15:30 19-08-2020
Забил пожилую пару металлическим прутом. Все видела девочка
SOS: девушка без трех передних зубов пропала в Новосибирске. Посмотри фото!
15:24 19-08-2020
SOS: девушка без трех передних зубов пропала в Новосибирске. Посмотри фото!
Наталья Подольская перестала скрывать беременность: "Пресняковых должно быть много"
15:23 19-08-2020
Наталья Подольская перестала скрывать беременность:
Тихановская призвала ЕС поддержать "пробуждение" страны 1
15:16 19-08-2020
Тихановская призвала ЕС поддержать
Выиграл квартиру в лотерею железнодорожник из Новосибирска
15:15 19-08-2020
Выиграл квартиру в лотерею железнодорожник из Новосибирска