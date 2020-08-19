Мамочка, как же я хочу выспаться!

Идея определения идеального времени пробуждения основывается на том, что в конце сонного цикла, когда заканчивается сновидение или сразу после него появляется идеальное время для пробуждения

Чтобы чувствовать себя утром бодрым и хорошо выспавшимся, нужно не только проспать определенное количество часов. Многое зависит и от того, в какой именно момент сна мы пробудились, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-сомнолог Елена Царева.

Состояние сна у человека состоит из нескольких стадий, составляющих определенный цикл. Для того, чтобы сон оказал на нас максимально восстанавливающий эффект, просыпаться лучше в момент завершения такого цикла ‒ это и будет идеальный момент для пробуждения.

Определить такой момент можно с помощью особой медицинской процедуры – полисомнографии. Это комплексное исследование, которое позволяет получить информацию о функционировании различных систем организма во сне, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-сомнолог Елена Царева.



"Идея определения идеального времени пробуждения основывается на том, что в конце сонного цикла, когда заканчивается сновидение или сразу после него появляется идеальное время для пробуждения. Тогда наш пульс, температура, давление и уровень кортизола выше. В этот момент мы готовы к пробуждению как никогда. Именно поэтому вам под утро становится жарче и хочется откинуть одеяло, распахнуть его", – объяснила сомнолог.

Источник: radiosputnik.ria.ru