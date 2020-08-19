Мамочка, как же я хочу выспаться!

Чтобы чувствовать себя утром бодрым и хорошо выспавшимся, нужно не только проспать определенное количество часов. Многое зависит и от того, в какой именно момент сна мы пробудились, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-сомнолог Елена Царева.
Состояние сна у человека состоит из нескольких стадий, составляющих определенный цикл. Для того, чтобы сон оказал на нас максимально восстанавливающий эффект, просыпаться лучше в момент завершения такого цикла ‒ это и будет идеальный момент для пробуждения.
Определить такой момент можно с помощью особой медицинской процедуры – полисомнографии. Это комплексное исследование, которое позволяет получить информацию о функционировании различных систем организма во сне, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-сомнолог Елена Царева.
Источник: radiosputnik.ria.ru