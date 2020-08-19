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Юноша сорвал замочек и стал жить в домике

18:00 19.08.2020 Фото: pixabay.com
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Теперь он под уголовное статьей и его могут посадить: незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.

Юноша сорвал замочек и стал жить в домике
В Горно-Алтайске возбуждено уголовное дело по факту незаконного проникновения в жилище

Следственным отделом по городу Горно-Алтайск следственного управления СК России по Республике Алтай по результатам проведенной проверки в отношении 21-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

По версии следствия, в ночь с 7 на 8 августа 2020 года в республиканской столице 21-летний житель Усть-Канского района, находясь на переулке Пикетный, обнаружил частный дом, в котором временно отсутствовали проживающие в нем лица. Злоумышленник с приложением физической силы дернул входную дверь, повредив при этом запорное устройство, после чего в отсутствие хозяина домовладения незаконно проник в жилище потерпевшего, в котором ночевал по 9 августа 2020 года, нарушив тем самым конституционные права последнего на неприкосновенность жилища.

Источник: altai.sledcom.ru

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От редакции

Можно его простить?

Аноним, 19 августа 2020 18:14
НВР:
Нет. Продаю дачу. И уже на раз отличаю желающих пожить в хорошем домике, попутно обнести соседей.

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