Юноша сорвал замочек и стал жить в домике

Теперь он под уголовное статьей и его могут посадить: незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.

В Горно-Алтайске возбуждено уголовное дело по факту незаконного проникновения в жилище

Следственным отделом по городу Горно-Алтайск следственного управления СК России по Республике Алтай по результатам проведенной проверки в отношении 21-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

По версии следствия, в ночь с 7 на 8 августа 2020 года в республиканской столице 21-летний житель Усть-Канского района, находясь на переулке Пикетный, обнаружил частный дом, в котором временно отсутствовали проживающие в нем лица. Злоумышленник с приложением физической силы дернул входную дверь, повредив при этом запорное устройство, после чего в отсутствие хозяина домовладения незаконно проник в жилище потерпевшего, в котором ночевал по 9 августа 2020 года, нарушив тем самым конституционные права последнего на неприкосновенность жилища.

Источник: altai.sledcom.ru