Тополь рухнул на автомобиль во время грозы в Бердске
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Тополь рухнул на автомобиль во время грозы в Бердске

3:16:308/19/2020
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В домах вдоль улицы Ленина пропал интернет.

Не без последствий прошла сегодняшняя гроза для жителей Бердска. На парковку автомобилей напротив ТД «Вега» рухнул тополь. Повреждена как минимум одна иномарка. Дерево оборвало интернет-кабели, и многие бердчане остались без сети.

Сейчас коммунальщики устраняют последствия аварии, распиливают упавший тополь, чтобы освободить проезжую часть. Половина улицы Ленина в этом районе оказалась полностью заблокированной.


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