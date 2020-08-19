В тяжелом состоянии в реанимации 2 из 5 пострадавших в жуткой аварии на трассе Р-256 около вокзала Бердска

Всего в ДТП пострадали пять человек

Стало известно количество пострадавших в тройном ДТП, случившемся утром на трассе Р-256 возле железнодорожного вокзала в Бердске. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» достоверный источник, в дорожной аварии серьезно пострадали пять человек. Двое из них находятся в реанимации.

Напомним, утром 19 августа, на трассе Р-256 около вокзала Бердска столкнулись 3 машины.

Как сообщили очевидцы происшествия, водитель Toyota Corolla Fielder двигался со стороны Микрорайона в сторону Искитима. Как только для него загорелась стрелка, он выехал на свою полосу, а по ул. Вокзальной со стороны Новосибирска двигалась Toyota Highlander. Он завершал свой дорожный маневр. Водитель Fielder его не пропустил. Уходя от столкновения водитель Toyota Highlander стал объезжать выскочившую иномарку, но его занесло и вынесло на встречную полосу, где он, перевернувшись, столкнулся с «Волгой» и Nissan.

Мужчина, который был за рулем Fielder, сразу после аварии припарковался на обочине, осмотрел место происшествия, а затем сел в свою машину и уехал.

Спасатели вырезали с помощью гидроинструмента пострадавших из перевернувшегося Toyota Highlander. В жуткой аварии пострадали 4 человека. Двое из Highlander, двое из «Волги». В последней пострадал 5-летний ребенок. Все они доставлены в ЦГБ Бердска.

Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова

