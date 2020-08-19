Внимание! На места в вузы-2020 много желающих!

Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы

В России по сравнению с прошлым годом выросло число поступающих в вузы, несмотря на коронавирус и дистанционную подачу документов, рассказали РИА Новости в университетах.

Приемная кампания началась 20 июня и завершилась 18 августа. У выпускников была возможность подать документы еще до получения результатов ЕГЭ. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев рекомендовал делать это в дистанционном формате даже в регионах, которые снимали ограничения, связанные с COVID-19.

"В этом году увеличилось количество абитуриентов, которые подали заявления в бакалавриат Высшей школы экономики. За всю приемную кампанию прошлого года в Вышку пришли 14,8 тысячи абитуриентов, а на 16 августа 2020 года уже 15 987 абитуриентов подали почти 30 тысяч заявлений", — рассказали в пресс-службе НИУ ВШЭ, уточнив, что кампания прошла в дистанционном режиме.



В университете также отметили рост числа заявлений от дипломантов Всероссийской олимпиады школьников. В этом году заявления подали 493 таких выпускника. Для сравнения — в прошлом году в университет зачислили 276 дипломантов. Несмотря на рост числа олимпиадников, ВШЭ продолжит за свой счет предоставлять места для поступающих по результатам ЕГЭ."Если дипломанты олимпиад, зачисляемые без вступительных экзаменов, занимают более 75% бюджетных мест на той или иной программе, то за счет НИУ ВШЭ добавляются места с таким расчетом, чтобы для поступающих по результатам ЕГЭ осталось не менее 25% от количества бюджетных мест", — пояснили в вузе.Среди наиболее популярных программ в этом году в университете назвали "Прикладную математику и информатику", "Программную инженерию", "Экономику", "Экономику и статистику", "Мировую экономику", "Управление бизнесом", "Маркетинг и рыночную аналитику", "Рекламу и связи с общественностью", "Иностранные языки и межкультурную коммуникацию", "Дизайн". На каждую из них подано более тысячи заявлений.

В 2020 году число абитуриентов и поданных заявлений выросло, заявил проректор РАНХиГС Максим Назаров.

По его словам, наиболее популярными направлениями обучения, как и год назад, остаются государственное и муниципальное управление, юриспруденция, международные отношения, зарубежное регионоведение, реклама и связи с общественностью.

"В то же время хочу отметить, что "рейтинга популярности" как такового мы не ведем, потому что практически все направления обучения весьма востребованы и конкурс по числу поданных заявлений большой", — отметил Назаров.

Он также рассказал, что в этом году абитуриенты академии подавали документы преимущественно онлайн даже после снятия ограничений, когда в московском кампусе РАНХиГС организовали личный прием заявлений.

Президентской академии еще предстоит большая работа по приему согласий на зачисление в вуз в онлайн-формате, отметил Назаров. Он уточнил, что попасть в списки на зачисление на бюджетную форму обучения в несколько вузов у абитуриентов не получится. Такие случаи будут отслеживаться, и абитуриенты могут быть отчислены за нарушение правил приема.



После завершения этой приемной кампании Академия планирует развивать взаимодействие с абитуриентами в электронном формате. Такие технологии использовались и раньше, но в дальнейшем этот процесс планируется вывести на новый уровень.Об уникальных условиях прохождения приемной кампании этого года рассказали в пресс-службе МАДИ."Мы впервые полностью перешли в онлайн-среду и, откровенно говоря, немного тревожились из-за резкой смены формата работы с абитуриентами. Вместе с тем быстро мобилизовали все свои ресурсы и возможности, чтобы абитуриенты, а также нынешние десятиклассники, их родители смогли получить <…> всю информацию", — отметили в университете.

Как отметила пресс-служба университета, предварительные итоги позволяют утверждать, что университет справился с таким форматом работы и не почувствовал снижения интереса к своим специальностям, как минимум вышел на прошлогодние цифры набора, а по ряду направлений превзошел их.

Острых сложностей с приемом документов в МАДИ не почувствовали, но отметили, что на первых порах было нелегко перестроиться на интернет-общение с абитуриентами.

Говоря о наиболее популярных направлениях, в университете отметили, что ответить на такой вопрос трудно. В МАДИ поступают высокомотивированные абитуриенты, многие из них — потомственные инженеры, автомобилисты и дорожники.

Источник: РИА Новости