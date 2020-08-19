Срочно госпитализировали бессимптомного больного COVID-19 Дмитрия в ЦГБ Бердска. В госпитале он начал терять слух

Бердчанин сдал тест на коронавирус по своей инициативе, а когда он оказался положительным, мужчину увезли в ковидный госпиталь. Как он провел 10 дней в лечебнице - история из первых уст.

Бердчанин лечился в ковидном госпитале 10 дней

Сегодня, 19 августа, еще один житель Бердска откликнулся на призыв "Курьер. Среда. Бердск" с просьбой рассказать свою историю болезни коронавирусом. Дмитрию, можно сказать, повезло. По собственной инициативе он решил сдать тест на COVID-19, а когда он оказался положительным - удивился. Ведь никаких проявлений болезни у него не было.

История из первых уст

30 июля мои жена и дочь решили сдать мазок на на наличие COVID-19. А на следующий день я по их примеру тоже решил сдать этот анализ. 3 августа дочь и жена получили отрицательные результаты, но 4 августа я получил результат анализа, который оказался положительным. Я не понимаю, как это может быть, ведь мы общались и жили в одной семье. Я не могу сказать, что замечал за собой какие-то симптомы заболевания. Разве что дыхание моё слегка сбивалось, но я не придавал этому особого значения.

4 августа я, как обычно, пришёл на работу, а через полчаса мне позвонили из лаборатории и сообщили, что у меня положительный результат на covid-19. Мне приказали немедленно явиться по месту прописки, что я и сделал незамедлительно. Примерно через полтора часа за мной прислали автомобиль скорой помощи. Когда в мою квартиру зашёл врач, я сразу не смог даже определить его пол, так-как он был в комбинезоне с плотно затянутым капюшоном и в маске. Когда он заговорил со мной, понял - это мужчина. Потом меня привезли в бердский госпиталь для заражённых COVID-19, куда я и был госпитализирован. А дальше, пожалуй, всё как у всех: капельницы, таблетки, уколы.

7 августа я почувствовал, что правым ухом не слышу ничего. С этой проблемой я обратился к моему лечащему врачу, на что получил ответ - это осложнение и очень скоро слух восстановится, так-как идет интенсивное лечение. Но ухо моё начинало болеть всё больше и больше. Каждый день я обращал на это внимание своего лечащего врача. Но со стороны врача не предпринималось никаких действий, чтобы облегчить моё состояние.

Семь дней мне пришлось добиваться того, чтобы меня показали лору. В последнюю ночь я почти не спал - боль в ухе очень усилилась.

Понимая, что меня просто игнорируют, я решил пойти на решительные меры. Дозвонившись до общественной приемной мэра Бердска, я подал жалобу на халатное отношение врачей. Параллельно с этим через электронную почту я подал жалобу в министерство здравоохранения Новосибирской области. И уже на следующий день мне позвонил заместитель главного врача Бердска, чтобы узнать о моём состоянии.

Он пообещал, что не позднее чем сегодня моя проблема будет решена, и меня отвезут к лору. И действительно, почти сразу после моего разговора с заместителем главного врача города, за мной прислали скорую помощь и отвезли в стационар БЭМЗа где меня осмотрел врач-лор. А проблема оказалась совсем незначительной. Причина моей боли и отечности оказалась самая обычная серная пробка. Врач промыл мне ухо и слух вернулся.

В общей сложности в госпитале я провёл 10 дней. Сейчас моё здоровье в полном порядке. Никаких осложнений на своем здоровье я не чувствую. Медики сказали сразу, что так как я бессимптомный больной, мое лечение не затянется. И они оказались правы, я быстро пришел на поправку. Всего в больнице у меня взяли два мазка на коронавирус и два анализа крови. Когда они оказались отрицательными, меня выписали.

Я всем желаю здоровья и долгих лет жизни. Не пренебрегайте ношением маски. Разумеется, маска не дает гарантии безопасности, но является средством вспомогательным и, может быть, где-то то она защитит вас.