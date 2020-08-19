Быстренько разрешили строить 6-этажки в Южном чиновники и депутаты Бердска. В генплане 4 этажа. "Южане" заявляют о недоверии власти

На заседании комиссии были робкие реплики: изменение зоны противоречит правилам землепользования и застройки. Но аргумент убийственный — раз под парк отдают больше места по требованию «южан», значит, дома будут расти не вширь, а ввысь. Фото протокола

Микрорайон Школьный появится на перекрестке улиц Рогачева и Поэта Сорокина

Жители Южного микрорайона Бердска 18 августа узнали, как «небольшая группа депутатов и чиновников города» решила их судьбу, разрешив за несколько минут строить на пустыре 6-этажные дома. Как считают «южане», земельная комиссия пренебрегла генеральным планом, правилами землепользования и застройки, поменяв зону малоэтажной застройки на более высотную.

В руки жителям Южного попал проток заседания комиссии от 27 июля 2020 года.

- Мы, инициативные граждане, так узнали, что перевели земельный участок возле возведенной школы на Южном микрорайоне в зону строительства 6-этажных домов. Однако в постановлении №1811 от 24.07.2020 «О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта внесения изменений в проект планировки территории микрорайона «Южный» г. Бердска» в проекте указана этажность в 4 и парковая зона площадью 2 га.

Напомним, что публичные слушания назначены на 4 сентября. И начальник управления градостроительства приглашает всех желающих обсудить «сооружение трех парковых зон, пешеходной улицы и доступной инфраструктуры в микрорайоне». Также новое проектное предложение предусматривает строительство возле школы многоэтажных домов, на первых этажах которых будут жить дети с ограниченными возможностями здоровья на период обучения.

Дмитрий Есиков подчеркнул, что проектное решение было создано благодаря пожеланиям местных жителей. Планируется, что благоустройство микрорайона парковыми зонами и пешеходной улицей закончится к 2022 году, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", власть собирается строить на месте парка в Южном микрорайон Школьный собирается власть Бердска. Проект планировки застройки пустыря многоквартирными домами, подготовленный ООО «Янтарь», обсудят на публичных слушаниях в мэрии 4 сентября. До это дня принимают предложения и замечания. Свой протест «южане» уже неоднократно высказывали.

И сейчас, узнав о последних решениях в мэрии, житель Южного Владимир Иванов напомнил:

- 18 мая 2019 года жители провели митинг в поддержку строительства парка. Накануне митинга Захаров говорил, что земля относится к зоне Ж-2 (строительство индивидуальных жилых домов до 3 этажей). 17 мая 2019 года на пресс-конференции накануне митинга администрация переобувается и предлагает строительство многоквартирных жилых домов до 4 этажей.

Он перечислил, чем, по его мнению, обернется строительство многоэтажных домов на данной территории:

-Во-первых, самый главный вопрос – повышение уровня грунтовых вод. Вода в погребах есть уже на 11-м квартале (ближайшие к ул. Космической дома) микрорайона Южного. В это засушливое лето, с введенной системой понижения уровня грунтовых вод вода появилась в цоколях жителей улицы Новой. Строительство 10 домов в 6 этажей резко усугубит ситуацию с грунтовыми водами для жителей от ул. Космической, Гагарина, Красноармейской до ул. Водосточной.

-Во-вторых, ухудшится инсоляция домов и участков по улицом Рогачева и Поэта Сорокина.

-В-третьих, в проекте планировки все автомобильные парковки вынесены из дворовых территорий (дворы будут закрытыми) на улицы Рогачева, Поэта Сорокина и Арбат. И это будет более 300 парковочных мест, которые создадут напряженность в данном месте.

Владимир Алексеевич полагает, что администрация Бердска не прислушивается к мнению жителей и полностью их игнорирует. Поэтому не исключает акции протеста в виде одиночных пикетов, так как массовые митинги мэрия не согласовывает, ссылаясь на ограничения в коронавирус.

- Мы должны высказать недоверие власти города, - категоричен житель Южного микрорайона.

Он предлагает обратить внимание на «оперативность» принятия решения о переводе земли в зону высотной застройки (см. фото ниже — протокол заседания). Из переговоров становится понятно, этажность повышают из-за того, что парку отдают большую территорию, видимо, чтобы не подводить застройщика. Кто-то напоминает, что сие противоречит генплану и правилам землепользования, кто-то — о том что новая зона позволяет строить дома до 8 этажей. Но в итоге отмахнулись — все исправим. Стоит отметить, что депутат Владимир Голубев, брат вероятного застройщика Южного Виктора Голубева, на время обсуждения вышел, что зафиксировано протоколом. Примечательно, что все 9 членов комиссии проголосовали единогласно за разрешение строить 6-этажки возле новой школы в Южном.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», проект планировки застройки пустыря многоквартирными домами подготовило ООО «Янтарь». Микрорайон Школьный появится на пересечении улиц Рогачева и Поэта Сорокина в Бердске. На публичные слушания вынесли вопрос утверждения «изменений в проект планировки территории микрорайона «Южный» Бердска».

Слушания пройдут в 15.00 в конференц-зале администрации города. Посмотреть экспозицию можно в здании администрации города по адресу: ул. Горького, 9, кабинет 38, контактный телефон: 2-02-25, с понедельника по пятницу с 13.00 до 16.00. При этом предложения и замечания можно подавать в письменной или устной форме до 3 сентября включительно, «посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, а также в ходе проведения публичных слушаний».