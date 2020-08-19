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Достоевский рядом не стоял: капитал в 2, 4 млн рублей исчез у пенсионерки. Заполнила онлайн-опрос

17:17 19.08.2020 Фото: pixabay.com
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Женщина под предлогом прохождения опроса за вознаграждение на неустановленном интернет-сайте, ввела анкетные данные и реквизиты банковских счетов.

Достоевский рядом не стоял: капитал в 2, 4 млн рублей исчез у пенсионерки. Заполнила онлайн опрос
В Москве пенсионерка разорилась, пытаясь заработать на интернет-опросах

Пенсионерка из Москвы, которая хотела заработать на участии в онлайн-опросах, лишилась 2,4 миллиона рублей, после того как заполнила анкетные данные и реквизиты банковских счетов на специальном сайте, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Установлено, что женщина под предлогом прохождения опроса за вознаграждение на неустановленном интернет-сайте, ввела анкетные данные и реквизиты банковских счетов, после чего с указанных счетов произошло списание денежных средств на общую сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку.

Источник: РИА Новости

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