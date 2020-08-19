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Умоляли вызвать «скорую» пострадавшие в тройном ДТП у вокзала, а их крики снимали на видео очевидцы в Бердске

16:57 19.08.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Зеваки не отвлекались на такие «мелочи». Помощь подоспела с электрички — в ней ехали медработники. Позже подъехала «скорая», а люди продолжали снимать на месте трагедии.

Умоляли вызвать «скорую» пострадавшие в тройном ДТП у вокзала, а их крики снимали на видео очевидцы в Бердске
В страшном тройном ДТП пострадали пять человек

До сих пор пребывают в шоке сотрудники отделения скорой помощи горбольницы Бердска. В такое состояние их ввело поведение очевидцев тройного ДТП 19 августа возле железнодорожного вокзала, в котором пострадали пять человек.

- Столкновение машин. Все стоят и снимают. Никто не звонит в «скорую». Люди говорят: вызовите «скорую», а все стоят с телефонами и снимают. Это ужас. Столько выложили картинок всяких. Если случается что-то подобное, 33 вызова к нам поступают. Сейчас все были заняты на съемке. Даже, когда наша «скорая» приехала, продолжали снимать и нашу «скорую». Как раз прибыла электричка из Черепаново, на ней приехали наши сотрудники из Искитима, увидели аварию, побежали оказывать первую помощь. И удивились: все стоят и снимают. Как объяснить людям, что это грех великий. Вместо того, чтобы помогать, позвонить в службы, они снимают. Нелюди. Хотелось бы их всех снять и выложить в соцсети их довольные лица, мол, смотрите все, как люди страдают. Со слов наших работников, даже работать им не давали - везде камеры. Сами пострадавшие кричали: вызовите «скорую», где «скорая», а все вокруг ходят и снимают. По-хорошему, за неоказание помощи нужно привлекать по статье, - возмущалась заведующая отделением скорой помощи Елена Голубкова.

Напомним, утром 19 августа, на трассе Р-256 около вокзала Бердска столкнулись 3 машины.

Как сообщили очевидцы происшествия, водитель Toyota Corolla Fielder двигался со стороны Микрорайона в сторону Искитима. Как только для него загорелась стрелка, он выехал на свою полосу, а по ул. Вокзальной со стороны Новосибирска двигалась Toyota Highlander. Он завершал свой дорожный маневр. Водитель Fielder его не пропустил. Уходя от столкновения водитель Toyota Highlander стал объезжать выскочившую иномарку, но его занесло и вынесло на встречную полосу, где он, перевернувшись, столкнулся с «Волгой» и Nissan.

Мужчина, который был за рулем Fielder, сразу после аварии припарковался на обочине, осмотрел место происшествия, а затем сел в свою машину и уехал.

Спасатели вырезали с помощью гидроинструмента пострадавших из перевернувшегося Toyota Highlander. В жуткой аварии пострадали 4 человека. Двое из Highlander, двое из «Волги». В последней пострадал 5-летний ребенок. Все они доставлены в ЦГБ Бердска.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в дорожной аварии серьезно пострадали пять человек, двое из них находятся в реанимации.

Автор видео Марина Волкова

Автор видео Марина Волкова

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От редакции

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Аноним, 19 августа 2020 17:06
Странные высказывания Голубковой. С чего она решила, что никто не звонил? Скорая же приехала. Насчет оказания помощи. Считаю, что оказывать должен подготовленный человек, иначе можно не помочь, а навредить. Снимать, конечно, не надо, не хорошо.
Аноним, 19 августа 2020 17:07
Первое, что было сделано после ДТП, это звонок в скорую. Как первый очевидец вам говорю.
Прежде, чем писать подобные статьи, можно выяснить, во сколько был сделан вызов и время, через которое прибыла скорая. Все было в считанные минуты.
Аноним, 19 августа 2020 17:23
Мерзко!!! Менталитет бердчкого населения...
Аноним, 19 августа 2020 17:47
Место на федеральной трассе, вокзал... Там бердчан было больше или меньше проезжающих, вы считали?
Raven, 19 августа 2020 17:24
НВР:
отрицательно
Аноним, 19 августа 2020 17:48
двигался со стороны Микрорайона в сторону Искитима

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/08/19/591943-umolyali-vyzvat-skoruyu-postradavshie-v-trojnom-dtp-u-vokzala-a-ix-kriki-snimali-na-video-ochevidcy-v-berdske

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