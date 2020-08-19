Рабочих задерживают около тракторного завода в Минске

МВД Белоруссии подтвердило информацию о задержаниях у Минского тракторного завода

Задержаны два человека.

Власти Белоруссии подтвердили информацию о задержаниях у Минского тракторного завода (МТЗ) утром в среду, подробности проверяются. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Подтверждаю, что есть задержанные", - отметила она.

Позднее Чемоданова сообщила в своем Telegram-канале, что задержанных было двое. "Сегодня утром, 19 августа, у проходной столичного завода МТЗ состоялось несанкционированное массовое мероприятие. Его участники мешали заводчанам пройти на работу. Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия", - говорится в сообщении.

Также указывается, что один из задержанных оказался неработающим жителем Волковыска (город в Гродненской области Белоруссии). В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Ранее в среду один из координаторов забастовки на МТЗ Сергей Дылевский сообщил ТАСС, что несколько рабочих завода, ушедших ранее в отпуск за свой счет в знак протеста против ситуации в стране, были задержаны у проходной предприятия, куда пришли поддержать бастующих на рабочем месте коллег. По словам очевидцев, среди пришедших поддержать забастовку были не только рабочие-отпускники, но и жители Минска, среди которых тоже есть задержанные. В настоящий момент у проходной МТЗ протестующих нет, в сквере дежурит ОМОН, стоит автозак. Обстановка спокойная. Сотрудники ОМОН патрулируют прилегающую к проходной территорию. При этом в пресс-службе завода сообщили, что предприятие работает, и отказались комментировать происходящее за проходной.

Источник: ТАСС