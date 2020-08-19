Онкобольных заставят лечиться только в своих регионах

Проект жёстко регламентирует маршрутизацию больных, устанавливая перечень заболеваний, виды диагностики, лечения, а также список медицинских организаций в регионе и за его пределами.

Онкобольным в России могут запретить лечиться не в своём регионе

В России хотят начать оказывать медицинскую помощь взрослым онкологическим пациентам исключительно в своём регионе, следует из документа, размещённого на интернет-портале правовых нормативных актов.

Проект жёстко регламентирует маршрутизацию больных, устанавливая перечень заболеваний, виды диагностики, лечения, а также список медицинских организаций в регионе и за его пределами.

Если документ примут, в будущем году пациентам, которые и сейчас испытывают трудности, пытаясь реализовать своё право на выбор места лечения по полису ОМС, придётся ориентироваться на новые правила.



Документ реализует механизм «регуляторной гильотины», устанавливая правила организации медпомощи взрослым онкобольным. В проекте отдельным пунктом прописаны требования к маршрутизации пациентов. Региональные органы власти будут сами утверждать порядок их распределения по территории субъекта.

Субъекты РФ начнут определять население в больницы, оказывающие первичную помощь как амбулаторно, так и в условиях дневного стационара. Документ также установит перечень видов и методов лечения онкозаболеваний и случаи, когда медпомощь оказывается в медорганизациях на территории этого региона, а когда – за пределами региона, но с указанием конкретных больниц, в которые осуществляется маршрутизация.

Специальный регламент позволит властям регионов взять под контроль систему направления пациентов на лечение. Отметим, что сейчас в соответствии с 323-ФЗ и 326-ФЗ больной может не только выбрать место лечения, но и получить направление от своего лечащего врача вне зависимости от места жительства.

Инициатором нововведений выступает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Согласно постановлению Правительства РФ, регионы должны разработать и утвердить до 1 октября оптимальные схемы территориального планирования. Первым порядком, на который смогут опереться региональные власти, может стать проект по онкологии, предложенный Минздравом РФ.

Ранее «Октагон» писал о том, как пандемия COVID-19 повлияла на медицинское сопровождение людей с тяжёлыми заболеваниями и инвалидностью.

Источник: octagon.media