19.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Онкобольных заставят лечиться только в своих регионах

17:13 19.08.2020 Фото: pixabay.com
0

Проект жёстко регламентирует маршрутизацию больных, устанавливая перечень заболеваний, виды диагностики, лечения, а также список медицинских организаций в регионе и за его пределами.

Онкобольных заставят лечиться только в своих регионах
Онкобольным в России могут запретить лечиться не в своём регионе
Сюжет: Онкология
Онкобольных заставят лечиться только в своих регионах

Онкобольных заставят лечиться только в своих регионахКак по шее можно определить есть ли у человека рак легких?Ещё 283 новостей

В России хотят начать оказывать медицинскую помощь взрослым онкологическим пациентам исключительно в своём регионе, следует из документа, размещённого на интернет-портале правовых нормативных актов.

Проект жёстко регламентирует маршрутизацию больных, устанавливая перечень заболеваний, виды диагностики, лечения, а также список медицинских организаций в регионе и за его пределами.

Если документ примут, в будущем году пациентам, которые и сейчас испытывают трудности, пытаясь реализовать своё право на выбор места лечения по полису ОМС, придётся ориентироваться на новые правила.

Документ реализует механизм «регуляторной гильотины», устанавливая правила организации медпомощи взрослым онкобольным. В проекте отдельным пунктом прописаны требования к маршрутизации пациентов. Региональные органы власти будут сами утверждать порядок их распределения по территории субъекта.

Субъекты РФ начнут определять население в больницы, оказывающие первичную помощь как амбулаторно, так и в условиях дневного стационара. Документ также установит перечень видов и методов лечения онкозаболеваний и случаи, когда медпомощь оказывается в медорганизациях на территории этого региона, а когда – за пределами региона, но с указанием конкретных больниц, в которые осуществляется маршрутизация.

Специальный регламент позволит властям регионов взять под контроль систему направления пациентов на лечение. Отметим, что сейчас в соответствии с 323-ФЗ и 326-ФЗ больной может не только выбрать место лечения, но и получить направление от своего лечащего врача вне зависимости от места жительства.

Инициатором нововведений выступает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Согласно постановлению Правительства РФ, регионы должны разработать и утвердить до 1 октября оптимальные схемы территориального планирования. Первым порядком, на который смогут опереться региональные власти, может стать проект по онкологии, предложенный Минздравом РФ.

Ранее «Октагон» писал о том, как пандемия COVID-19 повлияла на медицинское сопровождение людей с тяжёлыми заболеваниями и инвалидностью.

Источник: octagon.media

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не странно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Юноша сорвал замочек и стал жить в домике
18:00 19-08-2020
Юноша сорвал замочек и стал жить в домике
Можно ли выбрасывать старые вещи? Что Ванга говорила об этом
17:53 19-08-2020
Можно ли выбрасывать старые вещи? Что Ванга говорила об этом
Внимание! На места в вузы-2020 много желающих!
17:45 19-08-2020
Внимание! На места в вузы-2020 много желающих!
Почему нельзя ставить пустую бутылку на стол и дарить нож? Приметы о жизни на каждый день
17:45 19-08-2020
Почему нельзя ставить пустую бутылку на стол и дарить нож? Приметы о жизни на каждый день
БердскИщем двух редакторов на сайты!
17:45 19-08-2020
Ищем двух редакторов на сайты!
БердскСрочно госпитализировали бессимптомного больного COVID-19 Дмитрия в ЦГБ Бердска. В госпитале он начал терять слух
17:34 19-08-2020
Срочно госпитализировали бессимптомного больного COVID-19 Дмитрия в ЦГБ Бердска. В госпитале он начал терять слух
БердскПоделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске 8
17:31 19-08-2020
Поделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске
БердскБыстренько разрешили строить 6-этажки в Южном чиновники и депутаты Бердска. В генплане 4 этажа. "Южане" заявляют о недоверии власти 1
17:30 19-08-2020
Быстренько разрешили строить 6-этажки в Южном чиновники и депутаты Бердска. В генплане 4 этажа.
Зачем на покойника в доме завешивают зеркала
17:28 19-08-2020
Зачем на покойника в доме завешивают зеркала
БердскВидео дня: Снес с лица земли 2-этажку экскаватор на "фергане" в Бердске
17:19 19-08-2020
Видео дня: Снес с лица земли 2-этажку экскаватор на