Онкобольных заставят лечиться только в своих регионах

В России хотят начать оказывать медицинскую помощь взрослым онкологическим пациентам исключительно в своём регионе, следует из документа, размещённого на интернет-портале правовых нормативных актов.
Проект жёстко регламентирует маршрутизацию больных, устанавливая перечень заболеваний, виды диагностики, лечения, а также список медицинских организаций в регионе и за его пределами.
Если документ примут, в будущем году пациентам, которые и сейчас испытывают трудности, пытаясь реализовать своё право на выбор места лечения по полису ОМС, придётся ориентироваться на новые правила.
Субъекты РФ начнут определять население в больницы, оказывающие первичную помощь как амбулаторно, так и в условиях дневного стационара. Документ также установит перечень видов и методов лечения онкозаболеваний и случаи, когда медпомощь оказывается в медорганизациях на территории этого региона, а когда – за пределами региона, но с указанием конкретных больниц, в которые осуществляется маршрутизация.
Специальный регламент позволит властям регионов взять под контроль систему направления пациентов на лечение. Отметим, что сейчас в соответствии с 323-ФЗ и 326-ФЗ больной может не только выбрать место лечения, но и получить направление от своего лечащего врача вне зависимости от места жительства.
Инициатором нововведений выступает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Согласно постановлению Правительства РФ, регионы должны разработать и утвердить до 1 октября оптимальные схемы территориального планирования. Первым порядком, на который смогут опереться региональные власти, может стать проект по онкологии, предложенный Минздравом РФ.
Ранее «Октагон» писал о том, как пандемия COVID-19 повлияла на медицинское сопровождение людей с тяжёлыми заболеваниями и инвалидностью.
Источник: octagon.media