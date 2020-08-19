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Видео дня: Снес с лица земли 2-этажку экскаватор на "фергане" в Бердске

17:19 19.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Аварийный дом расселили. Аукцион на снос домов №10 на ул. Комсомольской и №9 на ул. Пионерской выиграла компания «Химсервис», которой город заплатил 484 тыс. рублей.

Видео дня: Снес с лица земли 2 этажку экскаватор на фергане в Бердске
Экскаваторщик умело подгребал под себя останки дома, поднимаясь все выше

В среду, 19 августа, экскаватор снес аварийную 2-этажку на ул. Комсомольской, которая при жизни имела №10. Дом расселили. Всем жителям восьми квартир город предоставил квартиры в новостройках. По информации «Курьер. Среда. Бердск», их переселили в новый микрорайон на ул. Морской, что недалеко о побережья Обского моря.

Ждет сноса соседняя 2-этажка №10 на Комсомольской. Там пока остается одна жительница, которая отказалась от переезда в отдаленный район из центра Бердска. Она, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ждет, когда мэрия возместит стоимость квартиры, чтобы купить там, где хочется.

"Фергану" в центре Бердска застроят высотными домами.

К концу 2022 года в Бердске расселят 14 аварийных домов. Администрация купит переселенцам 106 новых квартир за 195 млн рублей. В итоге 232 человека переедут в новостройки. А их старые двухэтажки снесут, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

На снос домов бердская власть отдельно ищет подрядчиков через аукцион и таким же образом покупает на торгах квартиры.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», аукцион на снос дома №12 на ул. Комсомольской и №9 на ул. Пионерской выиграло ООО «Химсервис», предложившее минимальную стоимость — 484 033 рублей.

Видео дня: Снес с лица земли 2 этажку экскаватор на фергане в Бердске

Автор видео Анастасия Солодкова

Видео дня: Снес с лица земли 2 этажку экскаватор на фергане в Бердске

Видео дня: Снес с лица земли 2 этажку экскаватор на фергане в Бердске
Видео дня: Снес с лица земли 2 этажку экскаватор на фергане в Бердске
Видео дня: Снес с лица земли 2 этажку экскаватор на фергане в Бердске
Видео дня: Снес с лица земли 2 этажку экскаватор на фергане в Бердске
Видео дня: Снес с лица земли 2 этажку экскаватор на фергане в Бердске
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