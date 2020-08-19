В Краснообске Губернатор проконтролировал исполнение поручений: ледовую арену и школу введут в эксплуатацию уже в сентябре, реконструкция ЦРБ будет продолжена в рамках федеральной программы



Глава региона Андрей Травников во время рабочей поездки в рабочий посёлок проконтролировал ход исполнения данных ранее поручений по строительству и реконструкции социальных объектов территории.

«В 2018 году я пообещал жителям Краснообска решить три важных вопроса: построить новую школу, завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной и провести работы по реконструкции поликлиники. Из двух крупных объектов два — школу и ФОК — мы сдаем уже 10 сентября. Уже видна финишная прямая решения этих вопросов», — отметил Губернатор.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом — один из социальных долгостроев Новосибирской области. Строительство началось еще в 2012 году, в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы». Строительство было остановлено в 2014 году и возобновлено только в 2018 — по поручению Губернатора. Завершение долгожданного спортивного объекта — один из наказов жителей Краснообска депутатам Законодательного Собрания региона. Осенью этого года очередной долгострой в нашем регионе наконец-то будет сдан в эксплуатацию.

После сдачи объекта в эксплуатацию тут начнет работать Школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой, доложили Губернатору. Кроме того, площадка станет домашней ареной для местного хоккейного клуба «Колосс», в котором тренируется свыше 180 детей и подростков.

Еще одна школа — уже общеобразовательная — тоже начинает работать уже в этом году. Два года назад жители Краснообска беспокоились, что земельный участок, зарезервированный под школу, может «уйти» застройщикам под жилье. «Я тогда успокоил людей, заверив, что будет именно школа», – подчеркнул глава региона.

Строительство гимназии практически закончено. Осталось завершить работы по установке сантехники, монтажу систем отопления и наружных сетей, внутренней отделке кабинетов. Школа на 1100 мест возводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Строительство школы началось в 2019 году, окончание строительства намечено на сентябрь этого года, занятия начнутся в начале января.

Полным ходом идет и решение вопроса по реконструкции поликлиники ЦРБ. В прошлом году там в рамках национального проекта «Здравоохранение» был осуществлен капитальный ремонт детской поликлиники и входной группы взрослой поликлиники ЦРБ. Во время рабочей поездки Губернатор оценил качество проведенных работ, обсудил с руководством ЦРБ положительные изменения в работе поликлиники. На повестке решение еще одного важного вопроса, поднятого жителями рабочего поселка, — строительство II очереди поликлиники «Новосибирской клинической ЦРБ».

«Проведение капремонта позволило не только создать комфортные условия для пациентов, но и снизить нагрузку на врачей, сократить очереди. Конечно, проведенная работа не исключает строительства ещё одного корпуса. Такая возможность есть: стартует новая федеральная программа по модернизации первичного медицинского звена. Строительство поликлиники заявлено. Наша задача с депутатами — добиться, чтобы она попала в первый этап реализации, который начинается 1 января 2021 года», — подчеркнул Андрей Травников.

В новом корпусе, который свяжут с действующей поликлиникой галереей-переходом, доложил главе региона главный врач больницы Алексей Бухтияров, планируется разместить женскую консультацию, рентген-диагностическое отделение, кабинеты врачей специалистов, дневной стационар, физиотерапевтическое отделение с залом лечебной физкультуры, отделение профилактики, клинико-диагностическую лабораторию, бактериологическую лабораторию, диагностические кабинеты.

Сегодня перед региональными властями стоит задача зарезервировать в региональном бюджете средства на проектирование нового объекта. «Чтобы успешно войти в эту программу, нам нужно разработать ПСД по приоритетным объектам. Поликлиника в Краснообске — приоритет №1», — заявил Андрей Травников. Глава региона и депутаты Заксобрания обсудили необходимость оперативного выделения средств на срочную разработку проектно-сметной документации.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области