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Зачем на покойника в доме завешивают зеркала

17:28 19.08.2020 Фото: ritualica.ru
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После смерти человека давно существует обычай завешивать зеркала в его доме темной тканью. Существует несколько объяснений, почему так принято делать и чем грозит игнорирование данного обычая.

Зачем на покойника в доме завешивают зеркала
Некоторые считают, что зеркала надо завешивать не только после смерти человека, но и во время обычного сна
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Зачем на покойника в доме завешивают зеркала

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Зеркала после смерти человека завешивают во многих странах, также по-разному трактуются причины появления данной традиции. Некоторые из них связаны с религией, а остальные — с верой в потусторонние миры.

Зачем закрывают зеркала после смерти человека

Существует мнение, что душа человека присутствует в его доме еще 40 дней после смерти, а после этого она должна отправится в иной мир. Если не завесить зеркала, то душа может налюбоваться собой в них и не захотеть покидать дом.

Также считается, что зеркала удваивают все, что в них отражается, поэтому они могут удвоить количество умерших в доме. Еще есть также мнение о том, что зеркала способны запоминать отражение, как фотографию, поэтому если не закрыть зеркала, то в них можно увидеть умершего человека в его привычной жизни.

Во многих книгах также указано, что зеркала издавна считаются своеобразной дверью в несколько миров, которая открывается после смерти в доме. Если же не завесить зеркала, то в наш мир могут попасть неизвестные существа, которые могут причинить вред семье погибшего.

Откуда появился обычай закрывать зеркала после смерти человека

Традиция завешивать зеркала после смерти человека появилась после определенных событий, но существует несколько вариантов, откуда появился данный обычай. Чаще всего при возникновении данного вопроса вспоминают традиции, когда девушки гадают на зеркалах. Также при помощи зеркала якобы возможно вызывать дух покойного человека, а впечатлительные люди могут в отражении что-то разглядеть.

Также некоторые считают, что зеркала надо завешивать не только после смерти человека, но и во время обычного сна. Так как зеркало является проводником в потусторонний мир, поэтому через него ночью могут выйти сущности, которые могут нанести вред или остаться в их доме, не захотев возвращаться обратно в зеркало.

Также люди некоторых народов, после смерти близкого человека, придерживаются строгому трауру, во время которого они не могут мыться, подстригать волосы, а также менять одежду. Поэтому считается, что если не завесить в доме зеркала, то люди будут видеть свое отражение и приводить себя в порядок, совершенно забыв о скорби и трауре.

Источник: rsute

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