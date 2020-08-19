Можно ли выбрасывать старые вещи? Что Ванга говорила об этом

Почему нельзя выбрасывать старые вещи – не захламлять же ими квартиру. Это, безусловно, так, но если вещь вполне годна, просто не нужна, то выбросить её – будет неправильным решением.

Выбрасывать вещь, которая кому-то могла бы пригодиться – неправильное решение

Ванга в таком случае советует подумать о том, что кому-то эта вещица наверняка пригодится, поэтому не выбрасывать её нужно, а отдать тому, кто в ней нуждается.

Как правильно распорядиться ненужными вещами, следуя совету Ванги

Болгарская провидица всегда говорила, что к человеку тогда придёт что-либо новое, когда от него к кому-то уйдёт что-либо старое.

У любого человека в доме найдётся вещь или даже несколько вещей, которые хранятся в доме, но ими никто никогда не пользуется. Когда-то вещь была нужна, но теперь много лет просто занимает в доме место. Однако выбрасывать вещь, которая кому-то могла бы пригодиться – неправильное решение. И совет Ванги в этом случае – это именно то, как и следует поступить.

Как правильно распорядиться ненужными вещами:

если в доме накопилось много книг, уже прочитанных и больше ненужных, просто занимающих место, их ни в коем случае не следует выбрасывать. Книгам будут рады в школе, в детском саду, да и просто – в любой библиотеке. Нужно только не полениться и отнести их туда;

дети выросли, а игрушки остались – ни в коем случае не выбрасывайте их. У соседей дети ещё маленькие и с удовольствием поиграют новыми для них игрушками. Можно также отнести игрушки в детский сад;

дети растут быстро, и им одежда становится маленькой, но вполне годится для того, чтобы стать обновкой маленькому ребёнку из другой семьи;

казалось бы, старому матрасу, старым подушкам, креслам, старому дедушкиному дивану – уже никто не может быть рад. Ошибочка – в собачьем приюте всё это очень и очень пригодилось бы;

в умелых руках старая одежда может превратиться в интересные поделки, которые придутся кстати, например, на даче.

Можно ли выбрасывать старые вещи, что по этому поводу думают эзотерики

Как известно, все вещи, находящиеся в том или ином доме какое-то время, насыщаются его энергетикой. Она будет сильнее или слабее, в зависимости от времени пребывания в доме, но в любом случае – будет.

Отдавая – обретать

По мнению эзотериков, если уж с вещами расставаться, то делать это правильно – от чистого сердца и без сожаления (а вдруг бы когда-нибудь пригодилось?). Вот если отдавать и жалеть, что отдаёшь, тогда от жадины вместе с вещью уходит и его энергетика.

Правильно отдавать нужно, проведя предварительно ритуал по отделению себя от бывшей своей вещи. Произносится фраза: «В этой вещи (назвать, что именно за вещь) меня нет, это только вещь». Но не просто произносится, этого мало – в то, что произносит, человек должен со всей искренностью верить.

Другой способ не отдать с вещью свою энергетику – отрезать себя от неё (или вещь от себя). Нужно закрыть глаза и представить нити, соединяющие человека с вещью. Их каждую нужно разрезать, все до единой.

Важно также, расставаясь со старыми вещами, в мыслях пожелать, чтобы на смену им пришли новые вещи. Обновка наверняка скоро появится.

Бывает и так, что человек хочет не просто отдать вещь, а хоть немного на ней заработать. В этом случае обращаются в комиссионку либо секонд-хэнд, либо продают online. Чтобы в этом случае не лишиться части своей энергетики, вещи «чистят». Рядом с подготовленными к продаже вещами зажигают аромасвечу и ждут, пока она полностью прогорит.

Какие есть приметы о том, почему нельзя выбрасывать старые вещи

Суеверных людей и в наши дни немало, а из далёкой древности до наших дней дошло немало примет, в которые верили наши предки. Одна из таких примет и гласит, что вещи, которые вместе с их владельцем провели много лет, отдавать кому-либо ни в коем случае нельзя. Не говоря уже о том, что их нельзя просто взять и выбросить.

У каждого человека, наверное, есть в доме вещь, с которой он просто не может расстаться. Это может быть ненужная давно заколка, но она была как талисман на экзаменах – с ней всегда всё проходило удачно. Может быть старая выгоревшая и давно маленькая по размеру футболка, но с ней хозяин всегда забивал голы на футбольных матчах и помогал команде выигрывать.

То есть, понятно, что вещь, пропитанную энергетикой удачи и побед, ни отдать, ни выбросить – и в голову никому не придёт, пусть она больше и не эксплуатируется.

Раз уж такие древние приметы живут и сегодня, скорее всего, они работают, и энергетика – это не пустой звук, а действительно часть человека, и обращаться с ней нужно с умом.

Если нельзя выбрасывать старые вещи, можно ли им дать вторую жизнь

Если старые вещи никому не отдавать и не продавать, то из ненужного можно попытаться сделать что-нибудь нужное. Вот только некоторые примеры такого решения:

старую одежду можно превратить в подушку, например, или в матрасик для дачной мебели – это всегда очень модно и стильно;

старая одежда может превратиться в лёгкую летнюю сумку и станет новым аксессуаром для любого платья;



пэчворк – одеяло из лоскутков. Если не полениться, в доме появится очень стильная новая вещь, сшитая из старых вещей;из старых вещей мастерят симпатичные коврики и делают много чего ещё интересного и нужного.

Старая вещь, воплощаясь в новую, свою энергетику никуда не девает – она по-прежнему остаётся в доме, вместе со своим хозяином, да ещё и привносит в его жизнь творческую нотку.

Источник: rsute