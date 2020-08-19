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Из-за угрозы взрыва эвакуировали суд, где идет процесс Ефремова

18:33 19.08.2020 Фото: Википедии
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В заседании по делу о смертельном ДТП объявили часовой перерыв. Подсудимого приставы завели в специальную комнату.

Из за угрозы взрыва эвакуировали суд, где идет процесс Ефремова
Суд, где рассматривают дело Ефремова, эвакуируют

Суд, в котором проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова, эвакуируют. Причиной эвакуации стала угроза взрыва.

В тот момент, когда зазвучал голос из динамиков: "Внимание, эвакуация суда!", прокуратура и сторона потерпевших возражали против вызова свидетеля - эксперта от Эльмана Пашаева - Юрия Фиалки.

В деле предварительно объявили часовой перерыв.

"Из здания проводится срочная эвакуация. Всем покинуть здание суда", - прозвучало объявление системы оповещения в ходе заседания.

"Суд эвакуировали из-за сообщения о минировании", - уточнили ТАСС в пресс-службе суда.

В ходе заседания в среду защита артиста начала представлять доказательства. Накануне гособвинение и защита потерпевших завершили представление своих доказательств.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

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