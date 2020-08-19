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Поймали водителя автобуса без маски в Бердске. Его накажет суд

18:41 19.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердска
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За день проверили порядка 70 автобусов, как муниципальных, так частных перевозчиков на 17 городских и 3 пригородных маршрутах. Попались как водители, так и пассажиры с голыми лицами.

Поймали водителя автобуса без маски в Бердске. Его накажет суд
В ходе рейда по соблюдению масочного режима в общественном транспорте составлен протокол на водителя автобуса в Бердске

Сегодня, 19 августа, отделом транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска совместно с представителями МВД и перевозчиками, обслуживающими маршруты, проведен очередной рейд на предмет соблюдения масочного режима при проезде в общественном транспорте.

Проверено порядка 70 автобусов, как муниципальной, так частной форм собственности. 17 городских и 3 пригородных маршрута. В ходе рейдовых мероприятий ведется разъяснительная работа с пассажирами и водительским составом.

Составлен 1 протокол об административном нарушении на водителя автобуса. Согласно статьи 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ, нарушителю грозит штраф 3000 руб.

-Напоминаем, что в соответствии с Постановлением Правительства НСО № 43 от 27.03.2020 г. «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 28.03.2020 по 31.08.2020, предписано не допускать в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании),  - сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

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От редакции

Вы носите маску в автобусе?

Аноним, 19 августа 2020 19:11
"с голыми лицами"? Хорошо, что не с голыми ...
Аноним, 19 августа 2020 19:29
А госпожу Нятину уже наказали за неправильное, а равно неношение маски при проверке транспорта?
Аноним, 19 августа 2020 19:35
НВР:
Да

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