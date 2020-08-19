Ущерб от протестов в Белоруссии оценили в $500 млн

Это текущий, а отсроченный исчисляется миллиардам, заявил помощник президента Валерий Бельский.

Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

Ущерб от протестов в Белоруссии уже составил не менее $500 млн, заявил помощник президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.

«Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами», — приводит его слова БЕЛТА.

Как отметил Бельский, нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поблагодарил рабочих предприятий и призвал их «не прятать глаза в асфальт» на фоне протестных акций.