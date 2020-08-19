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Ущерб от протестов в Белоруссии оценили в $500 млн

18:50 19.08.2020 Фото: vk.com
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Это текущий, а отсроченный исчисляется миллиардам, заявил помощник президента Валерий Бельский.

Ущерб от протестов в Белоруссии оценили в $500 млн
Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

Ущерб от протестов в Белоруссии уже составил не менее $500 млн, заявил помощник президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.

«Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами», — приводит его слова БЕЛТА.

Как отметил Бельский, нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поблагодарил рабочих предприятий и призвал их «не прятать глаза в асфальт» на фоне протестных акций.

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От редакции

Демократия дороже денег?

Аноним, 19 августа 2020 19:27
Кто бы сомневался. Все эти протесты и были инициированы для того, чтобы ввергнуть Белоруссию в хаос.

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