Ущерб от протестов в Белоруссии оценили в $500 млн

Ущерб от протестов в Белоруссии уже составил не менее $500 млн, заявил помощник президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.
«Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами», — приводит его слова БЕЛТА.
Как отметил Бельский, нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поблагодарил рабочих предприятий и призвал их «не прятать глаза в асфальт» на фоне протестных акций.