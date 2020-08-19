«Бессовестные, дети не виноваты, что их родили»: Выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет требуют россияне

Петиция с просьбой продлить пособие снова набирает обороты. На 19 августа под обращением к президенту подписались свыше 262 000 человек. Но критикующих все еще хватает.

Выплату в августе на детей в возрасте от 3 до 16 лет просят родители России

Петиция, в которой родители просят президента и правительство предоставить еще одну выплату в 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в августе, чтобы подготовится к школе, набирает обороты. На 17.00 среды, 19 августа, подписи под обращением поставили свыше 262 000 человек. За неделю петицию к федеральной власти поддержали свыше 11 000 человек. Активность после затишья снова выросла. Следующая цель — 300 000 голосов.

Но глава государства пока никак не высказывался о продлении выплаты. Хотя идею с августовским пособием поддержали и некоторые депутаты Госдумы, одобрили в Совете Федерации. Скорей всего, еще одной выплаты не будет. По крайней мере, нет никаких реальных подвижек в этом направлении. Напомним, что о повторных выплатах в июле глава государства объявил 23 июня.

Впрочем, 18 августа один из сенаторов предположил, что могут произойти перемены после возвращения премьера Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку.

Петицию в начале июля создала жительница Новосибирска Наталья Бусарова, сообщал «Курьер. Среда. Бердск»».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

Семьям с детьми с апреля выплатили несколько временных пособий:

– 15 тыс. рублей перечислили на малышей, не достигших 3-летнего возраста. Начисляли их с апреля по июнь.

-10 тыс. рублей в июне получили семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет. Еще 10 тыс. в июле получили уже все семьи с детьми от рождения до 16 лет.

С апреля и до сентября продолжат платить пособие на детей безработных. Это – 3 тыс. рублей в месяц на всех несовершеннолетних детей.

Российские родители не теряют надежду, что продлят на август выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Некоторые ссылаются на слова главы кабмина Михаила Мишустина о продлении мер социальной поддержки, принятых в связи с коронавирусом до середины сентября. Но премьер не упоминал в своих речах детские выплаты. Он анонсировал продление выплат для соцработников, помогающих в работе с коронавирусными пациентами. Именно им до 15 сентября полагаются денежные выплаты.

Поэтому сказать определенно, будет в августе еще одна детская выплата, пока невозможно. Ссылаться на слова Мишустина в данном случае не корректно. Решение о назначении пособий принимает президент. Правительство же издает постановления о правилах начисления выплат уже на основании президентских указов.

Плюс каждая выплата на детей вводилась после личного заявления Путина. Вероятно, при назначении еще одного пособия он тоже выступит сам с обращением к нации. Пока нормативно-правовых актов по данному вопросу не принималось и не анонсировалось.

Люди активно комментируют тему желаемых августовских выплат и приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. Со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.

В комментариях к публикациям сайта «ВесьИскитим» о продлении выплат идет активная полемика. Читатели разделились на два лагеря — поддерживающие петицию и те, кто считает, что воспитание и содержание детей — это обязанность родителей.

Аноним, 18 августа:

- Когда дадут по 10 000 руб на детей с 3до 16 лет, чтобы собрать в школу??.

Нина, 18 августа:

- В смысле, с 3 до 7. А малыши от 0 - не дети? Им нужен уход полнейший. И поверьте денег на это уходит достаточно много. Если мама хорошая!

Аноним, 18 августа:

- Когда дадут нам по 10 000 р на ребенка - в школу пора.

Аноним, 18 августа:

Нам тоже очень нужны эти деньги! У меня 4 детей,в школу надо собираться. Всё очень дорого! А это очень хорошая выплата! Надеюсь на хорошее решение, заранее огромное спасибо!!!

Маргаритан, 17 августа:

-Никто не предвидел того, что останется без работы из-за пандемии. А вот выплаты на детей артистам и певцам можно было и не давать. Они уже не знают куда деть свои миллионы. Вот и хватило бы ещё на одну-две выплаты нуждающимся. А выплаты тем кто отдыхает в России, а не за границей зачем? Они и так не бедные. Сейчас простой смертный отдыхает в лучшем случае на берегу речки или озера. Я пожилая пенсионерка, но я за выплаты.

Аноним, 17 августа:

-Рожаем мы для себя, но владеет нами и нашими детьми государство, государство нам диктует условия, а не мы. И если ты думаешь, что ты родила детей для себя, ты ошибаешься, в любой момент могут забрать твоих детей и найти кучу причин, хоть ты и самая прекрасная мать.

Аноним, 17 августа:

-Дети, это как звёздочки на погонах их заслужить надо, и зачем возмущаться как будто деньги просят именно у Вас. Или зависть мучает? Дети не виноваты, что их родили...

Аноним, 14 августа:

- Народ! Вы до сих пор не поняли, выплаты были перед голосованием, теперь народ не нужен со своими детьми. Государство - это не мы, Государство - это они.

Анатолий, 17 августа?

- Так и есть.

Аноним, 14 августа:

- Президент, думаю, сделает еще один подарок нашим деткам.

Ольга Витальевна, 17 августа:

-Россия для русских, а не для китайцев и других... Раньше люди жили, а теперь выживают... Смотреть противно.

Аноним, 16 августа:

-Здесь очень много одиноких мам. Помогите им!!!! Я тоже одинокая мама. Живем на одну зарплату. Сколько можно писать.!!!! Никому мы не нужны, а время придет, скажут долг надо отдать стране. Бессовестные.

Аноним, 17 августа:

- Я живу в посёлке и нет работы, у меня два школьника, собрать в школу совсем не на что. Я очень прошу нашего президента Владимира Владимировича дать ещё одну выплату, чтоб детей собрать в школу, мне очень нужна эта помощь.

Аноним, 17 августа:

- Может, проникнется, ещё не поздно.

Аноним, 17 августа:

- Да, лучше бы в июле не давали тогда, а оставили на август, вот сейчас действительно они нужнее, ребёнка собрать во 2-ой класс - это ужас, не говоря уже о взрослых детях, что сейчас эти 10 000, даже в школу не хватает собраться.

Аноним, 17 августа:

- Президента другое сейчас волнует...Беларусь, например, Бейрут... А народ и так поживёт...

Аноним, 17 августа:

- Должен проникнуться...