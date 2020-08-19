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Кремль признал итоги президентских выборов в Белоруссии

19:17 19.08.2020
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко.

Кремль признал итоги президентских выборов в Белоруссии
Песков рассказал о признании Кремлем итогов выборов в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался насчет признания Кремлем итогов президентских выборов в Белоруссии.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко.

«Тем (можно объяснить — «Газета.ру»), что Российская Федерация - внешняя политика и основы внутренней политики формируются главой государства», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова Пескова, которыми он ответил на вопрос, признают ли в Кремле итоги выборов и как можно объяснить, что позиция ряда депутатов Госдумы отличалась от поздравления президента.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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