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Сбежал подозреваемый в изнасиловании и отсидевший 42 года в колонии опасный рецидивист

19:41 19.08.2020 Фото: СК по Краснодарскому краю
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В Новороссийске разыскивают 57-летнего Юрия Спарихина, который освободился 19 июня 2020 года. Ему вменяют похищение человека с применением оружия, угон авто, изнасилования с угрозой убийством.

Сбежал подозреваемый в изнасиловании и отсидевший 42 года в колонии опасный рецидивист
В Новороссийске сбежал подозреваемый в особо тяжком преступлении, который провел в колонии 42 года

Сбежавшего преступника в 2000 году осудили за убийство двух маленьких девочек. Из колонии его освободили 19 июня этого года, позже его задержали в Новороссийске сотрудники ДПС по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Об этом рассказал 19 августа старший следователь-криминалист Эдуард Плотников.

Накануне стало известно, что многократно судимый особо опасный рецидивист 57-летний Юрий Спарихин совершил побег. Против мужчины возбудили уголовное дело за похищение человека с применением насилия и оружия, угон автомобиля с применением насилия, изнасилования с угрозой убийства и насильственных действий сексуального характера с угрозой убийства.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Спарихина, просьба сообщить по телефону 8 (988) 509-72-12.

На вид подозреваемому 50-60 лет, он лысый с седой щетиной, рост 170 см, нормальное телосложение. На мужчине была серая рубашка и такие же брюки. Отметим, что за 57 лет жизни 42 года Спарихин провел в местах лишения свободы. Впервые его осудили в 15 лет.

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