Шоколадный дождь прошел в городе с фабрикой знаменитого шоколада

Как выяснилось, причиной "шоколадного дождя" стал сбой в вентиляционной системе завода Lindt & Sprüngli.

В швейцарском городе прошел дождь из шоколада

В швейцарском Ольтене выпали необычные осадки в виде частиц какао-порошка. Житель города поделился с местным изданием Oltner Tagblatt фотографиями, на которых видно, как коричневые капли покрыли его автомобиль.

Как выяснилось, причиной "шоколадного дождя" стал сбой в вентиляционной системе завода Lindt & Sprüngli. Хлопья какао попали в воздух и разлетелись по округе из-за сильного ветра.

Пресс-служба фабрики подтвердила изданию проблему и уточнила, что выброс измельченных какао-бобов безвреден для людей и окружающей среды. Также представители завода пообещали быстро устранить последствия и отмыть автомобили от шоколада.